CSKA’dan seri sonu

Bu sonuçla Rus ekibi, seride durumu 3-0'a getirdi ve Final Four bileti alan ilk takım oldu. 2015'ten bu yana tamamlanan her sezonda aralıksız olarak Final Four'da mücadele eden sarı-lacivertliler, beş sezonluk seriden sonra bunu başaramadı. Fenerbahçe'de Nando de Colo 22, Marko Guduric 10 ve Jan Vesely 8 sayı ile oynadı. Yardımcı antrenör Erdem Can, "CSKA' yı tebrik ediyorum, Final Four bileti aldılar. Tüm oyuncularımız sezon boyu iniş çıkışlara rağmen geri dönüş yaparak harika bir sezon geçirdiler, takdiri hak ediyorlar. Tüm zorluklara rağmen herkes bu maçın ikinci yarısına kadar savaştı" dedi.

MÜNİH'TEN KRİTİK ZAFER

Serinin dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 85-82 mağlup eden Bayern Münih, bu sonuçla seride durumu 2-2'ye getirmeyi başardı. Malcolm Delaney 28 sayı atarken; Shavon Shields 17 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle galibiyete önemli katkı verdi. Serinin son maçı 4 Mayıs Salı günü 21.45'te Milano'da oynanacak.

KEVİN PANGOS SERİDE TUTTU

THY Avrupa Ligi play-offları dördüncü maçında Barcelona ile Zenit, Rusya'da karşı karşıya geldi. Kazanan 74-61'lik skorla Zenit oldu. Kevin Pangos, 22 sayı ve 8 asist ile maçın yıldızı oldu. Jasikevicius yönetimindeki Barcelona'da ise Calathes 19 sayı ve 4 ribaund üretti. Son maç 4 Mayıs Salı günü İspanya'da.