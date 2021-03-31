Anadolu Efes THY EuroLeague'de Baskonia deplasmanında

Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında Baskonia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Vitoria Gasteiz kentindeki Buesa Arena'da oynanacak müsabaka 1 Nisan Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. TD Systems Baskonia ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 maçın 10'unda galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.