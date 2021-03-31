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THY EuroLeague'de Baskonia deplasmanında

, THY 'nin 33. hafta maçında deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçta , rakibine 77-59 mağlup olmuştu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 11:37
Anadolu Efes THY EuroLeague'de Baskonia deplasmanında

Temsilcimiz , THY 'nin 33. hafta maçında Baskonia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. kentindeki 'da oynanacak müsabaka 1 Nisan Perşembe günü TSİ 20.00'de başlayacak.

Ligde play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 11 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. ise 18 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 11 maçın 10'unda galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

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