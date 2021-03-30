Bayern Münih-Fenerbahçe Beko: 68-77 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'e konuk oldu. İki takım arasında ligin 4. haftasında İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Bayern Münih 75-71 kazanırken, temsilcimiz rakibini bu kez mağlup etmeyi başardı.

Münih kentindeki Audi Dome'un ev sahipliği yaptığı karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun 77-68 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından son 17 maçta 15. galibiyetini alırken toplam galibiyet sayısını 20'ye yükseltti ve play-off'a kalmayı garantiledi.

1. çeyrek sonucu: Bayern Münih 15-18 Fenerbahçe Beko

İlk yarı sonucu: Bayern Münih 34-35 Fenerbahçe Beko

3. çeyrek sonucu: Bayern Münih 44-53 Fenerbahçe Beko