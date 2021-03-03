Haberler THY EuroLeague Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 92-100 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

- : 92-100 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

'in 27. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'yu 100-92 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 16. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 22:46 Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 01:22
Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko: 92-100 | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Erkek Basketbol Takımı, 'nin 27. haftasında İtalya'nın takımını deplasmanda 100-92 yendi.

Sarı-lacivertli takım, ligde 16. galibiyetini elde etti.

İyi savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakika içinde 4-0 üstünlük yakaladı. AX Armani Exchange Milan, Punter'in sayılarıyla 5. dakikada 12-12 beraberliği yakalarken, ilk çeyreği de 28-24 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyoduna da iyi savunmayla başlayan sarı-lacivertli ekip, 'in basketiyle 12. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 29-28. Çeyreğin son dakikasına 50-49 önde giren Fenerbahçe Beko, son saniyede Brooks'un üç sayılık basketine engel olamayınca soyunma odasına 52-50 geride gitti.

Ev sahibi ekip, Punter'in basketiyle 22. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) çıkardı. İyi savunmasıyla rakibine sayı şansı vermeyen ve 8-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Beko, Guduric'in sayılarıyla 24. dakikada tekrar öne geçti: 60-61. Üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli takım, son periyodu 78-69 önde girdi.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 100-92 kazandı.

SALON:

HAKEMLER: (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya), Joseph Bissang (Fransa)

AX ARMANİ EXCHANGE MILAN: Punter 20, Roll 5, Hines 5, Micov 8, Shields 14, Rodriguez 13, Tarczewski 6, Brooks 5, Datome 16

FENERBAHÇE BEKO: De Colo 20, Guduric 15, Pierre 15, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 7, Brown 18, O'Quinn 3, Barthel 9, Eddie

1. PERİYOT: 28-24

DEVRE: 52-50

3. PERİYOT: 69-78

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