Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Valencia | CANLI

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'in 27. haftasında temsilcimiz , sahasında 'nın takımıyla karşılaşıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 19:58 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 21:08
Anadolu Efes - Valencia | CANLI

27. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 18-23 Valencia

2. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 46-40 Valencia

İSTATİSTİKLER

EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Basket ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

'nda oynanan maç, saat 20.30'da başladı ve beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanıyor.

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