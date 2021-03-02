Anadolu Efes - Valencia | CANLI

THY EuroLeague 27. hafta maçında Anadolu Efes ile Valencia Basket karşı karşıya geliyor.

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1. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 18-23 Valencia

2. PERİYOT SONUCU | Anadolu Efes 46-40 Valencia

İSTATİSTİKLER

EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maç, saat 20.30'da başladı ve beIN Sports Haber'den şifresiz yayınlanıyor.