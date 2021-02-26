Haberler THY EuroLeague Son dakika spor haberi: Igor Kokoskov "Ders alacağımız bir maçtı"

Son dakika spor haberi: "Ders alacağımız bir maçtı"

Son dakika spor haberi... Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği 'e 106-74 mağlup olan 'da başantrenör , ders alacakları bir maç oynadıklarını belirtti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 00:39
Son dakika spor haberi: Igor Kokoskov "Ders alacağımız bir maçtı"

'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Sırp başantrenör, "Maça mental olarak kötü başladık. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Ders alacağımız bir maçtı. Hatalarımızdan dersler çıkaracağız. 'i aldıkları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in maç boyunca çok iyi oynadığını vurgulayan Kokoskov, "Çok iyi performans sergilediler. Anadolu Efes, çok iyi bir takım. Takım olarak oynadılar. Tecrübeli bir takım. Çok iyi skorerleri var. adına mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık ancak biz de daha iyisini yapabilirdik." diye görüş belirtti.

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