Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

THY Euroleague'deki temsilcilerimizen Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de evinde Alba Berlin'i konuk ediyor. Basketbolseverler karşılaşmanın saat kaçta oynanacağını, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile karşılaşacak. 19 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.