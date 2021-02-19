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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, verilen 1 haftalık aranın ardından yeniden devam ediyor. Temsilcilerimizden , evinde Alman ekibi 'i ağırlıyor. Basketbolseverler, karşılaşmayı merakla beklerken, Fenerbahçe Beko Alba Berlin mücadelesinin saat kaçta oynanacağını, Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçının hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:51 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 17:53
Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'deki temsilcilerimizen , EuroLeague'de evinde 'i konuk ediyor. Basketbolseverler karşılaşmanın saat kaçta oynanacağını, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

FENERBAHÇE BEKO - ALBA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 25'inci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Alba Berlin ile karşılaşacak. 19 Şubat Cuma günü saat 20.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, son 9 karşılaşmayı kazanarak tırmanışa geçti. Ligde 14 galibiyet ve 10 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada bulunuyor.

Alba Berlin ise 8 galibiyet ve 16 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligin ilk yarısında Almanya'da oynanan karşılaşmada rakibine 89-63 mağlup oldu.

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