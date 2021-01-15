Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Panathinaikos 100-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

100-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

20. haftasında sahasında ekibi 'u konuk etti. Temsilcimiz Beko mücadeleden 100-74 galip ayrılarak iyi gidişatını sürdürdü.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 19:57 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 21:55
Fenerbahçe Beko Panathinaikos 100-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan sürüyor. 20. hafta maçında temsilcimiz ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, 'nda oynanan karşılaşmayı farklı kazanarak çıkışını sürdürdü. Mücadeleden 100-74 galip ayrılan Beko rakibinden rövanşı almış oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.

SERİ 5 MAÇA ÇIKTI!
Panathinaikos'u farklı geçen sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kazanırken, toplamda 10. galibiyetini aldı.

1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-34 Panathinaikos

3. PERİYOT SONUCU Fenerbahçe Beko 74-52 Panathinaikos

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos


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