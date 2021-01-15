Fenerbahçe Beko Panathinaikos 100-74 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

THY Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. 20. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı farklı kazanarak çıkışını sürdürdü. Mücadeleden 100-74 galip ayrılan Fenerbahçe Beko rakibinden rövanşı almış oldu.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Panathinaikos 82-68 kazanmıştı.
SERİ 5 MAÇA ÇIKTI!
Panathinaikos'u farklı geçen sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de oynadığı son 5 maçı kazanırken, toplamda 10. galibiyetini aldı.
1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 31-12 Panathinaikos
2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 48-34 Panathinaikos
3. PERİYOT SONUCU Fenerbahçe Beko 74-52 Panathinaikos
MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 100-74 Panathinaikos