Euroleague'yi Efes açıyor

Avrupa'nın en büyük basketbol organizasyonu Turkish Airlines (THY) Euroleague, 209 gün sonra yeni sezonuyla start alıyor. Geçen sezon grup aşamasının bitimine 6 hafta kala koronavirüs nedeniyle iptal edilen ligde Anadolu Efes liderdi. Temsilcimiz, bugün 20.30'da turnuvanın ilk maçına Zenit'e karşı çıkacak. Fenerbahçe ise yarın 20.45'te Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Kurallara göre; takımlar maçtan üç gün önce koronavirüs testine girecek. Bir maç en fazla üç kez ertelenebilecek. Kadroda sekizden az oyuncusu kalan takım hükmen yenik sayılacak.