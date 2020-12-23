Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 84-77 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beko-: (MAÇ SONUCU-ÖZET)

EuroLeague'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Temsilcilerimizden Beko'nun 16. hafta mücadelesinde temsilcisi ile karşılaştı. Mücadele temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 20:42 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 23:24
Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 84-77 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 16. hafta maçında Olympiacos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 82-76'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko bu sezon organizasyondaki altıncı galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely kaydettiği 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Dyshawn Pierre 14, Melih Mahmutoğlu 12, Danilo Barthel 11, Nando De Colo da 10 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko 66-54 (3. PERİYOT SONUCU)
Fenerbahçe Beko 45-41 Olympiakos (İLK YARI SONUCU)
Fenerbahçe Beko 22-27 Olympiakos (1. PERİYOT SONUCU)

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