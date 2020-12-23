Fenerbahçe Beko-Olympiakos: 84-77 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında Olympiacos'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede gülen taraf 82-76'lık skorla temsilcimiz Fenerbahçe Beko oldu.

Fenerbahçe Beko bu sezon organizasyondaki altıncı galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely kaydettiği 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Dyshawn Pierre 14, Melih Mahmutoğlu 12, Danilo Barthel 11, Nando De Colo da 10 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe Beko 66-54 Olympiakos (3. PERİYOT SONUCU)

Fenerbahçe Beko 45-41 Olympiakos (İLK YARI SONUCU)

Fenerbahçe Beko 22-27 Olympiakos (1. PERİYOT SONUCU)