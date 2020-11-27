Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket | ÖZET İZLE

THY Euroleague 11. hafta maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Valencia'yı ağırladı. Mücadele 90-86 Valencia üstünlüğüyle sona erdi.

EuroLeague'de son 3 maçında sırasıyla Barcelona, Baskonia ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe, Valencia yenilgisiyle İspanyollara karşı üst üste 4. yenilgisini aldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de 11. maçında 7. yenilgisini aldı. 10 maça çıkan Valencia ise 7. galibiyetine ulaştı.

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe Beko 86-90 Valencia Basket

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 64-59 Valencia Basket

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe Beko 43-33 Valencia Basket

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 17-16 Valencia Basket

KASAPOĞLU TRİBÜNDEYDİ!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Beko'nun Euroleague'de İspanya ekibi Valencia Basket ile oynadığı karşılaşmayı izledi.

Sarı-lacivertli ekibin Euroleague'de Ülker Salonu'nda Valencia ile oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Kasapoğlu, mücadeleyi protokol tribününden takip etti. Bakan Kasapoğlu'na Fenerbahçe'nin yöneticileri de eşlik etti.