Euroleague'de koronavirüs tedbiri! Maçlar seyircisiz... - Son dakika THY EuroLeague haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Euroleague'de koronavirüs tedbiri! Maçlar seyircisiz...

Euroleague'de koronavirüs tedbiri! Maçlar seyircisiz...

Euroleague'in 29. haftasında İspanyol ekibi 'i, Beko da Yunan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak. Öte yandan bu hafta oynanacak 4 maç koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Euroleague'de 29. hafta heyecanı yarın ve Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında CSKA ile ALBA karşı karşıya gelecek. Bu hafta Türk takımları maçlarını iç sahada oynayacak. , yarın saat 23.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi ile mücadele edecek. de Cuma günü saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak. Hafta Barcelona-Zalgiris Kaunas maçı ile tamamlanacak.

KORONAVİRÜSTEN DOLAYI 4 MAÇ SEYİRCİSİZ

Dünya sağlığını tehdit eden koronavirüs (COVID-19), Euroleague'i de etkiledi. Euroleague yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 4 maç seyircisiz oynanacak. Buna göre -Kızılyıldız, Milano-Olympiakos, ASVEL-Zenit ve Barcelona-Zalgiris Kaunas müsabakalarına seyirci alınmayacak. Maccabi-Baskonia karşılaşmasında ise maçında ise ancak 5 bin seyirci girişine izin verildi.
THY Euroleague'de haftanın programı şöyle:

12 Mart Perşembe

20.00 CSKA Moskova - ALBA Berlin
20.30 Anadolu Efes - Valencia Basket
22.05 Maccabi FOX - Baskonia Vitoria-Gasteiz
22.45 AX Armani Exchange Milano - Olympiakos
23.00 Real Madrid - Kızılyıldız

13 Mart Cuma

20.00 BC Khimki Moskova -
20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos
22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Zenit Saint Petersburg
23.00 FC Barcelona - Zalgiris Kaunas

  1. 11.03.2020
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