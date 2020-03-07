THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin
THY EuroLeague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin, Olympiakos karşısında 40 sayı üretmişti.
THY EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Shane Larkin, Anadolu Efes'in Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 mağlup ettiği karşılaşmada 44 verimlilik puanıyla mücadele ederek 28'inci haftasının en değerli oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.
27 yaşındaki yıldız basketbolcu, Olympiakos'a karşı 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez en değerli oyuncu (MVP) seçilmiş oldu.
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Yorum
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Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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