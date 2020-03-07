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07 Mart 2020, Cumartesi
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Euroleague'de haftanın 'si

THY Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

EuroLeague'de 28'inci haftanın en değerli oyuncusu () 'in yıldız basketbolcusu seçildi. Larkin, karşısında 40 sayı üretmişti.

EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; , 'in Yunan temsilcisi 'u 91-79 mağlup ettiği karşılaşmada 44 verimlilik puanıyla mücadele ederek 28'inci haftasının en değerli oyuncusu () ödülüne layık görüldü.

27 yaşındaki yıldız basketbolcu, Olympiakos'a karşı 40 sayı, 3 ribaunt, 5 asistlik performans sergileyerek, bu sezon 6'ncı kez en değerli oyuncu (MVP) seçilmiş oldu.

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  1. 07.03.2020
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