Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı geliyor. Audi Dome'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.



Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES | CANLI

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 48-62



İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 25-37

İLK PERİYOT SONUCU: 17-19



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