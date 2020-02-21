Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih ekibine konuk oluyor. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
Bayern Münih ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı geliyor. Audi Dome'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.
Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...
BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES | CANLI
ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 48-62
İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 25-37
İLK PERİYOT SONUCU: 17-19
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- 21.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 23:43
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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