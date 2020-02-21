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21 Şubat 2020, Cuma
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Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

Basketbol Takımı, 25. hafta maçında deplasmanda 'nın ekibine konuk oluyor. Ligde geride kalan hafta play-off'a kalmayı garantileyen Anadolu Efes, 21 galibiyet ve 3 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. Karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

ile , 25. hafta maçında bu akşam karşı karşı geliyor. Audi Dome'da oynanan karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligdeki son 9 maçını kazanan lacivert-beyazlı takım, Alman ekibini yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkarmanın peşinde.

Bayern Münih ise ligde 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes, 104-75'lik skorla kazanmıştı. Zorlu karşılaşmanın anlık skor takibi fotomac.com.tr'de...

BAYERN MÜNİH - ANADOLU EFES | CANLI

ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 48-62

İKİNCİ PERİYOT SONUCU: 25-37

İLK PERİYOT SONUCU: 17-19

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  1. 21.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 23:43
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