Anadolu Efes - ASVEL | CANLI

THY Euroleague'in 20. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransız ekibi ASVEL'i konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi temsilsimiz Efes aldığı 16 galibiyetle ligde lider konumda bulunuyor.

CANLI SKOR

ANADOLU EFES - ASVEL

İLK PERİYOT SONUCU 35-22

İLK YARI SONUCU: 60-45



ÜÇÜNCÜ PERİYOT SONUCU: 81-63

ANADOLU EFES-ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Anadolu Efes'in evinde ASVEL'i konuk ettiği karşılaşma beIN Sports Haber kanalından canlı yayınlanıyor.

AVRUPA'DA 678. RANDEVU

Avrupa arenasındaki 678. maçına çıkan temsilcimiz Anadolu Efes, şu ana kadar Avrupa kupalarında oynadığı 677 karşılaşmada 380 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Euroleague'de ise 430. karşılaşmasını oynayacak olan lacivert-beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti. Anadolu Efes ile ASVEL, Euroleague'de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fransa'daki maçı Efes 90-84'lük skorla kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 34.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, ASVEL ise 74.2 sayı, 32.1 ribaund ve 16.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes'te Shane Larkin 20.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de David Lighty 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.