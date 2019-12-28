Fener yine kayıp

Seyircisi önünde ağırladığı Valencia’ya uzatmalarda teslim olan Fenerbahçe Beko, sezonun 11’inci mağlubiyetini aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 16. hafta mücadelesinde Valencia'yı konuk eden F.Bahçe Beko, seyircisinin de desteğiyle İspanyol rakibini devirerek 6. galibiyetini elde etti: 48-40. Çekişmeli geçen ilk çeyreği 24-22 önde geçen sarı-lacivertliler, ikinci periyotta biraz daha rahattılar. 24-18'lik seri yakalayan Kanarya, soyunma odasına 48-40 galip gitti. İkinci yarıya etkili başlayan F.Bahçe, 70-59 önde girdiği final periyodunda 24-14 geriye düşünce son saniye basketi ile maçı uzatmalara taşıdı: 84-84. Ancak uzatmaların son saniyelerinde de hata yaparak karşılaşmayı 100-98 kaybetti.