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27 Aralık 2019, Cuma
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Obradovic: İlk defa mutlu oldum

Obradovic: İlk defa mutlu oldum

THY Avrupa Ligi 16’ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Valencia Basket'e 100-98 mağlup olurken, sarı-lacivertli ekipte başantrenör Obradovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Valencia Basket'e 100-98 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Maçın ilk yarısında çok iyi oynadık. Sonuna geldiğimizde maçı artık kontrol etmiyorduk. Bugün oyuncularımın oynama şekillerinden çok memnunum. Sanırım bu maçta ilk defa savunmada oynama şekillerinden mutlu oldum. Maçın sonunda ise yanlış ve iyi olmayan kararlar vardı. Uzatmada son 1 dakika kala 7 sayı öndeyseniz, sahanızdaki maçlarda kazanma şansınız çok yüksektir. Valencia'yı tebrik ediyorum. Çok savaştık ama rakibimiz kazanmayı hak etti. Taraftarlarımıza da müthiş desteklerinden ötürü teşekkür ederim" dedi.

Valencia Başantrenörü Jaume Ponsarnau ise yaptığı açıklamada, "Çok motive başladık. Bize karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlardı. Maçın başında bizi çok zorladılar. Savunmada ciddi sorunlar yaşadık. Savunmayı kontrole aldığımızda, avantaj bize geçti. Sonrasında birçok değişiklik oldu bizim açımızdan. Onların iyi oyuncularını kontrol etmeyi başardık ve son topta da biz başarılı olduk" diye konuştu.

  1. 28.12.2019
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