Obradovic: İlk defa mutlu oldum
THY Avrupa Ligi 16’ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Valencia Basket'e 100-98 mağlup olurken, sarı-lacivertli ekipte başantrenör Obradovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
THY Avrupa Ligi 16'ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Valencia Basket'e 100-98 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın başantrenörleri açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Maçın ilk yarısında çok iyi oynadık. Sonuna geldiğimizde maçı artık kontrol etmiyorduk. Bugün oyuncularımın oynama şekillerinden çok memnunum. Sanırım bu maçta ilk defa savunmada oynama şekillerinden mutlu oldum. Maçın sonunda ise yanlış ve iyi olmayan kararlar vardı. Uzatmada son 1 dakika kala 7 sayı öndeyseniz, sahanızdaki maçlarda kazanma şansınız çok yüksektir. Valencia'yı tebrik ediyorum. Çok savaştık ama rakibimiz kazanmayı hak etti. Taraftarlarımıza da müthiş desteklerinden ötürü teşekkür ederim" dedi.
Valencia Başantrenörü Jaume Ponsarnau ise yaptığı açıklamada, "Çok motive başladık. Bize karşı nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlardı. Maçın başında bizi çok zorladılar. Savunmada ciddi sorunlar yaşadık. Savunmayı kontrole aldığımızda, avantaj bize geçti. Sonrasında birçok değişiklik oldu bizim açımızdan. Onların iyi oyuncularını kontrol etmeyi başardık ve son topta da biz başarılı olduk" diye konuştu.
- 28.12.2019
- Abdullah Avcı: İkinci yarıda daha doğru oynayan bir takım olmak arzumuz
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp'i yollamaya çalışıyorlar çünkü bazılarını bitirecek
- Hamza Hamzaoğlu: Nadir küfür etmişse, cezasız bırakmayacağız
- Erman Toroğlu: Bu hakemlerden kurtulmak lazım
- Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a şok sözler: İkisi de...
-
Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
-
Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
-
Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Obradovic: İlk defa mutlu oldum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.