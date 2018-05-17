Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve Türkiye'den Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımlarının yer aldığı Dörtlü Final'e katılacak Zalgiris, bu sezon bütün dikkatleri üzerine çekti.

Sezonun en düşük bütçeli iki takımından biri olan Zalgiris, başantrenör Sarunas Jasikevicius'la rüya gibi dönem geçiriyor.

Normal sezonu 6. sırada bitirerek play-off biletini kapan Litvanya temsilcisi, çeyrek finalde ise saha avantajı olmamasına rağmen Yunan ekibi Olympiakos'u elemekte zorlanmadı.

Olympiakos'a sahasında maç kaybetmeyen deplasmanda ise rakibini bir kez yenen Zalgiris, seriyi 3-1 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

19 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL

Zalgiris, 19 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

Tarihindeki ilk Dörtlü Final'ini 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan Zalgiris, finalde İtalyan ekibi Kinder Bologna'yı yenerek zafere ulaştı.

Daha sonra Dörtlü Final'e bir daha gelemeyen Zalgiris, son çeyrek finalini ise 2000-2001 sezonunda oynamıştı.

Başantrenör Jasikevicius'la adeta küllerinden yeniden doğan Zalgiris'in rakibi ise Fenerbahçe Doğuş olacak.

JASİKEVİCİUS'UN BÜYÜK BAŞARISI

Basketbolculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, başantrenörlük kariyerine de müthiş başladı.

Aktif basketbolu 2014'te Zalgiris'te bıraktıktan sonra bu takımda 2 yıl asistan koçluk yapan Litvanyalı Jasikevicius'a, 2015-2016 sezonun ortasında başantrenörlük görevi verildi.

Takımıyla geçen sezon play-off şansını son ana kadar kovalayan ancak başarılı olamayan 42 yaşındaki başantrenör, kimsenin şans tanımadığı ekibini bu sezon Dörtlü Final'e kadar getirdi.

Sarunas Jasikevicius ayrıca takımın geride kalan 2 sezonda da Litvanya'da şampiyonluğa taşıdı.

FENERBAHÇE'DE OYNADI, OBRADOVİC'LE ŞAMPİYON OLDU

Sarunas Jasikevicius, basketbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giydi.

Sarı-lacivertli takımla 2011 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, Obradovic'le ise 2009 yılında Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Kariyerinde 3 farklı takımla THY Avrupa Ligi'ni kazanan Jasikevicius, 2009'da Panathinaikos'ta başantrenör Obradovic'le Avrupa'nın bir numaralı kupasını havaya kaldırdı.

TAKIM OYUNU ÖN PLANDA

Zalgiris, parkeye tam bir takım oyunu yansıtıyor.

Hemen her oyuncusundan yüksek verim alan başantrenör Jasikevicius'un ekibi ligin en fazla asist yapan 2. takımı konumunda. Pota altını da etkili kullanan Zalgiris, sezonun en fazla ribaunt alan 3. takımı olarak dikkati çekiyor.

Sloven oyun kurucu Kevin Pangos'un hücumlarına şekil verdiği takımın bu sezon en skoreri de 12.7 sayı ortalamasıyla bu isim oldu.

HİÇBİR OYUNCUNUN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ YOK

Zalgris'in bütün oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de mücadele edecek.

Zalgiris'in 14 kişilik kadrosu şöyle:

Paulius Jankunas, Martynas Sajus, Gytis Masiulis, Arturas Milaknis, Martynas Arlauska, Antanas Kavaliauskas, Paulius Valinskas, Edgaras Ulanovas (Litvanya) Brandon Davies, Aaron White (ABD), Kevin Pangos, Beno Udrih (Slovenya), Axel Toupane (Fransa), Vasilije Micic (Sırbistan).