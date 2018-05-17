Sezonun sürpriz takımı Zalgiris – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Sezonun sürpriz takımı

    Sezonun sürpriz takımı <a href="/index/zalgiris?id=f2c1d555-e29d-4289-b930-8cb9a36f5808" class="" rel="tag">Zalgiris</a>

    THY 'nde 'e kalarak sezonun önemli sürprizlerinden birine imza atan Litvanya temsilcisi , çıkışını sürdürerek tarihindeki ikinci şampiyonluğa imza atmaya çalışacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve Türkiye'den Doğuş'un yanı sıra Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın takımlarının yer aldığı 'e katılacak , bu sezon bütün dikkatleri üzerine çekti.

    Sezonun en düşük bütçeli iki takımından biri olan , başantrenör 'la rüya gibi dönem geçiriyor.

    Normal sezonu 6. sırada bitirerek play-off biletini kapan Litvanya temsilcisi, çeyrek finalde ise saha avantajı olmamasına rağmen Yunan ekibi Olympiakos'u elemekte zorlanmadı.

    Olympiakos'a sahasında maç kaybetmeyen deplasmanda ise rakibini bir kez yenen Zalgiris, seriyi 3-1 kazanarak adını 'e yazdırdı.

    19 YIL SONRA DÖRTLÜ FİNAL
    Zalgiris, 19 yıl aradan sonra tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı.

    Tarihindeki ilk Dörtlü Final'ini 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan Zalgiris, finalde İtalyan ekibi Kinder Bologna'yı yenerek zafere ulaştı.

    Daha sonra Dörtlü Final'e bir daha gelemeyen Zalgiris, son çeyrek finalini ise 2000-2001 sezonunda oynamıştı.

    'la adeta küllerinden yeniden doğan Zalgiris'in rakibi ise Doğuş olacak.

    JASİKEVİCİUS'UN BÜYÜK BAŞARISI
    Basketbolculuk döneminde Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak gösterilen Jasikevicius, başantrenörlük kariyerine de müthiş başladı.

    Aktif basketbolu 2014'te Zalgiris'te bıraktıktan sonra bu takımda 2 yıl asistan koçluk yapan Litvanyalı Jasikevicius'a, 2015-2016 sezonun ortasında başantrenörlük görevi verildi.

    Takımıyla geçen sezon play-off şansını son ana kadar kovalayan ancak başarılı olamayan 42 yaşındaki başantrenör, kimsenin şans tanımadığı ekibini bu sezon Dörtlü Final'e kadar getirdi.

    ayrıca takımın geride kalan 2 sezonda da Litvanya'da şampiyonluğa taşıdı.

    FENERBAHÇE'DE OYNADI, OBRADOVİC'LE ŞAMPİYON OLDU
    Sarunas Jasikevicius, basketbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giydi.

    Sarı-lacivertli takımla 2011 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Jasikevicius, Obradovic'le ise 2009 yılında Avrupa'nın zirvesine çıktı.

    Kariyerinde 3 farklı takımla THY 'ni kazanan Jasikevicius, 2009'da Panathinaikos'ta başantrenör Obradovic'le Avrupa'nın bir numaralı kupasını havaya kaldırdı.

    TAKIM OYUNU ÖN PLANDA
    Zalgiris, parkeye tam bir takım oyunu yansıtıyor.

    Hemen her oyuncusundan yüksek verim alan 'un ekibi ligin en fazla asist yapan 2. takımı konumunda. Pota altını da etkili kullanan Zalgiris, sezonun en fazla ribaunt alan 3. takımı olarak dikkati çekiyor.

    Sloven oyun kurucu 'un hücumlarına şekil verdiği takımın bu sezon en skoreri de 12.7 sayı ortalamasıyla bu isim oldu.

    HİÇBİR OYUNCUNUN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ YOK
    Zalgris'in bütün oyuncuları, kariyerlerinde ilk defa Dörtlü Final'de mücadele edecek.

    Zalgiris'in 14 kişilik kadrosu şöyle:

    Paulius Jankunas, Martynas Sajus, Gytis Masiulis, Arturas Milaknis, Martynas Arlauska, Antanas Kavaliauskas, Paulius Valinskas, Edgaras Ulanovas (Litvanya) Brandon Davies, Aaron White (ABD), , Beno Udrih (Slovenya), Axel Toupane (Fransa), Vasilije Micic (Sırbistan).

    1. 17.5.2018 11:15
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