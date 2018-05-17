Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Litvanya temsilcisi Zalgiris'in de yer alacağı organizasyonda CSKA Moskova, 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dörtlü Final'de en fazla yer alan takım olan CSKA Moskova, 17. kez bu organizasyona katılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazında bir numaralı kupasında Dörtlü Final organizasyonu ilk kez 1988 yılında düzenlendi.

NORMAL SEZONUN LİDERİ

CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu lider tamamladı.

Normal sezonda 24 galibiyet alan CSKA Moskova, sadece 6 kez kaybetti.

CSKA Moskova özellikle sahasında gösterdiği performansla dikkati çekti. Rus ekibi sahasındaki 17 maçın 16'sını kazandı. CSKA Moskova'yı evinde yenen tek takım ise Fenerbahçe Doğuş oldu.

PLAY-OFF'TA ZORLANDI

CSKA Moskova, geçtiğimiz sezonların aksini bu yıl play-off çeyrek finalini geçmekte zorlandı.

Kendi ülkesinden Khimki'yle eşleşen CSKA Moskova, son topa kadar çekişmeli geçen ilk iki maçı zor da olsa kazandı.

Serinin üçüncü maçını deplasmanda kaybeden CSKA Moskova, dördüncü karşılaşmayı ise son çeyrekteki oyunuyla 89-88 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

CSKA MOSKOVA'NIN KOZLARI OYUN KURUCULARI

CSKA Moskova'nın bu sezon oyun kurucularının performansı dikkati çekti.

Takımın yıldızı son iki sezonda olduğu gibi yine Fransız basketbolcu Nando De Colo olurken, İspanyol Sergio Rodriguez ile ABD'li Cory Higgins de takıma katkıda bulundu.

Rus ekibinin en skorer ismi De Colo, 16,9 sayı ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin de en fazla sayı atan ikinci oyuncusu olmayı başardı. De Colo ayrıca, Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi ilk 5'ine de seçildi.

ABD'li Higgins ise 14,2 sayı ortalamasıyla De Colo'yu takip etti.

NBA'ya giden Milos Teodosic'in yokluğunu aratmayan Rodriguez de 14,1 sayı ortalamasıyla beklentileri karşıladı.

EN İYİ SAVUNMACI CSKA'DA

CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Kyle Hines, sezonun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

Bir sezon aranın ardından tekrar bu ödülü alan Hines, pota altındaki performansıyla rakiplerine zor anlar yaşattı.

TANIDIK İSİM: ITOUDİS

CSKA Moskova'nın başında, hem Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

Rus ekibinin 4 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

Yunan başantrenör yönetiminde art arda 4 sezon Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

KADRO

CSKA Moskova'nın kadrosu şöyle:

Victor Khryapa, Vitaly Fridzon, Nikita Kurbanov, Alexander Gankevich, Semen Antonov, Pavel Korobkov, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Alan Makiev (Rusya), Nando De Colo, Leo Westermann (Fransa), Kyle Hines, Othello Hunter, Will Clyburn, Corry Higgins, Victor Rudd (ABD), Sergio Rodriguez (İspanya).