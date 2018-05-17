Dörtlü Final'in abonesi CSKA Moskova – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'in abonesi

    <a href="/index/dortlu-final?id=ba348d29-98c6-4552-9f3f-c658761ad0fb" class="" rel="tag">Dörtlü Final</a>'in abonesi <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a>

    Basketbol THY 'nin en başarılı takımları arasında yer alan Rus ekibi , üst üste 7, toplamda 17. kez 'de mücadele edecek.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak ve 'un yanı sıra İspanyol ekibi ile Litvanya temsilcisi Zalgiris'in de yer alacağı organizasyonda , 8. kez şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak.

    Rus temsilcisi, Avrupa bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

    'de en fazla yer alan takım olan , 17. kez bu organizasyona katılacak.

    Avrupa kulüpler bazında bir numaralı kupasında organizasyonu ilk kez 1988 yılında düzenlendi.

    NORMAL SEZONUN LİDERİ
    , THY 'nde normal sezonu lider tamamladı.

    Normal sezonda 24 galibiyet alan , sadece 6 kez kaybetti.

    özellikle sahasında gösterdiği performansla dikkati çekti. Rus ekibi sahasındaki 17 maçın 16'sını kazandı. 'yı evinde yenen tek takım ise oldu.

    PLAY-OFF'TA ZORLANDI
    , geçtiğimiz sezonların aksini bu yıl play-off çeyrek finalini geçmekte zorlandı.

    Kendi ülkesinden Khimki'yle eşleşen , son topa kadar çekişmeli geçen ilk iki maçı zor da olsa kazandı.

    Serinin üçüncü maçını deplasmanda kaybeden , dördüncü karşılaşmayı ise son çeyrekteki oyunuyla 89-88 kazandı ve 'e yükseldi.

    CSKA MOSKOVA'NIN KOZLARI OYUN KURUCULARI
    CSKA Moskova'nın bu sezon oyun kurucularının performansı dikkati çekti.

    Takımın yıldızı son iki sezonda olduğu gibi yine Fransız basketbolcu Nando De Colo olurken, İspanyol ile ABD'li Cory Higgins de takıma katkıda bulundu.

    Rus ekibinin en skorer ismi De Colo, 16,9 sayı ortalamasıyla 'nin de en fazla sayı atan ikinci oyuncusu olmayı başardı. De Colo ayrıca, 'nde sezonun en iyi ilk 5'ine de seçildi.

    ABD'li Higgins ise 14,2 sayı ortalamasıyla De Colo'yu takip etti.

    NBA'ya giden Milos Teodosic'in yokluğunu aratmayan Rodriguez de 14,1 sayı ortalamasıyla beklentileri karşıladı.

    EN İYİ SAVUNMACI CSKA'DA
    CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu , sezonun en iyi savunmacısı ödülüne layık görüldü.

    Bir sezon aranın ardından tekrar bu ödülü alan Hines, pota altındaki performansıyla rakiplerine zor anlar yaşattı.

    TANIDIK İSİM: ITOUDİS
    CSKA Moskova'nın başında, hem başantrenörü 'in hem de Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

    Rus ekibinin 4 sezondur başantrenörlüğünü üstlenen Dimitris Itoudis, yaklaşık 13 yıl Panathinaikos'ta Obradovic'in yardımcılığını yaptı. Itoudis, 2013-2014 sezonunda ise Banvit'i çalıştırdı.

    Yunan başantrenör yönetiminde art arda 4 sezon 'de mücadele etme hakkı kazanan CSKA Moskova, 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 101-96 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

    KADRO
    CSKA Moskova'nın kadrosu şöyle:

    Victor Khryapa, Vitaly Fridzon, Nikita Kurbanov, Alexander Gankevich, Semen Antonov, Pavel Korobkov, Andrey Vorontsevich, Mikhail Kulagin, Alan Makiev (Rusya), Nando De Colo, Leo Westermann (Fransa), , Othello Hunter, Will Clyburn, Corry Higgins, Victor Rudd (ABD), (İspanya).

    1. 17.5.2018 12:08
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