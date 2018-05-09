THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    THY 'nin en iyi savunmacısı Hines

    THY Avrupa Ligi'nin en iyi savunmacısı Hines

    Basketbol THY 'nde sezonun en iyi savunmacısı, 'de boy gösterecek temsilcisi CSKA Moskova'nın ABD'li pivotu Kyle Hines oldu.

    'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Hines, antrenörlerin katıldığı oylama sonucunda rakiplerini geride bırakarak 2017-2018 sezonunun en iyi savunmacısı seçildi.

    Oylamada Panathinaikos Superfoods'tan Yunan Nick Calathes ikinci, Kızılyıldız MTS'den Sırp Branko Lazic üçüncü sırayı aldı.

    Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 29 maçta ortalama 21 dakika 42 saniye sahada kalan Hines, 8,2 sayı, 4,2 ribaunt, 1,2 asist, 1,1 top çalma istatistikleriyle oynadı. Tecrübeli basketbolcu, iki sayılık atışlarda yüzde 61,2, serbest atışlarda yüzde 79,1'lik isabet oranı yakaladı.

    Son 3 sezonda ikinci kez en iyi savunmacı ödülünü kazanan Hines'ın dışında Dimitris Diamantidis 6 (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011), Bryant Dunston 2 (2014, 2015), Victor Khryapa (2010), Andrei Kirilenko (2012), Stephane Lasme (2013) ve Adam Hanga (2017) ise birer defa bu onura erişmişti.

    1. 9.5.2018 14:33
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