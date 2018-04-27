THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a son bilet Real Madrid'in! – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    THY 'nde Final Four'a son bilet 'in!

    THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a son bilet Real Madrid'in!

    Basketbol THY play-off çeyrek final dördüncü maçında İspanyol temsilcisi , sahasında 'ın Panathinaikos Superfoods takımını 89-82 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve 'e yükseldi.

    Wizink Center'da oynanan maçın ilk çeyreğini 19-14 önde geçen , devreye de 51-35 üstün girdi.

    Üçüncü çeyreği 78-60 üstünlükle geçen Real Madrid, karşılaşmadan 89-82 galip ayrıldı.

    Seriyi 3-1 kazanan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris ve 'nın ardından 'e çıkan son takım oldu.

    Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, konuk takımda ise Chris Singleton 21 sayıyla oynadı.

    Real Madrid, Dörtlü Final'in yarı final ayağında 'nın CSKA Moskova takımıyla eşleşti.

    Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

    1. 28.4.2018 01:24
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