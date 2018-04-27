THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a son bilet Real Madrid'in!
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında İspanyol temsilcisi Real Madrid, sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını 89-82 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
Wizink Center'da oynanan maçın ilk çeyreğini 19-14 önde geçen Real Madrid, devreye de 51-35 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 78-60 üstünlükle geçen Real Madrid, karşılaşmadan 89-82 galip ayrıldı.
Seriyi 3-1 kazanan İspanyol temsilcisi, Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris ve CSKA Moskova'nın ardından Dörtlü Final'e çıkan son takım oldu.
Real Madrid'de Luka Doncic 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, konuk takımda ise Chris Singleton 21 sayıyla oynadı.
Real Madrid, Dörtlü Final'in yarı final ayağında Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla eşleşti.
Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
- 28.4.2018 01:24
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Real Madrid ve Ronaldo'dan tarihi rekor!
Toplam 2
Yorum
NURRON ADIN LAZIM DEĞİL AMA SENDE BENDENSİN O TAM BİR KING
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 5
Yorum
XBey Helal olsun mesut sana.
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Murat Yıldırım: "Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"
Toplam 3
Yorum
Kartal1903 Bence paylaşımından dolayı kendisine ceza verilmeli. Beşiktaş hukukçuları da halkı kin ve nefrete sevk etme suçundan dava etmelidir
THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a son bilet Real Madrid'in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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