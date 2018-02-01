Potada rakip Olympiakos
THY Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, bu akşam deplasmanda Olympiakos'a konuk olacak
Obra: Sert bir maç
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Olympiakos'u çok iyi tanıyoruz ve evlerinde ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Zor ve sert bir maç olacak" dedi. Sarı-lacivertli takımın Yunan guardı Kostas Sloukas ise "Kazanmaya gidiyoruz. Oyunu kontrol edebilir ve akıllı oynarsak kazanmak için şansımız olur" diye konuştu.
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
-
Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
fb190707 şimdiden sen şampiyonluk çookkzorr dersen futbolcuların taraftarın da hevesini kırarsın. Madem öyle bırak git zaten beceremiyorsun..
-
Trabzonspor'da Çalımbay farkı
Toplam 6
Yorum
Ts61 Pas yapamıyoruz.Goller hep bireysel.Organize değiliz.Seneye Metin Diyadin şart
-
Aykut Kocaman'dan gündem yaratan sözler
Toplam 15
Yorum
bjk349 Hangi hakem yanlış maçımı izledik biz.Giresun ezdi resmen kaçan goller inanılır gibi değil
Potada rakip Olympiakos haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.