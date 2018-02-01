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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    Potada rakip

    Potada rakip Olympiakos

    THY Avrupa Ligi'nde son 5 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, bu akşam deplasmanda 'a konuk olacak

    Saat 22.00'deki karşılaşma, beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Mücadele öncesi Kanarya, CSKA Moskova'nın ardından 14 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. Olympiakos ise 13 galibiyetle 5'inci. İki takım geçen sezon finalde karşılaşmış, F.Bahçe rakibini yenerek Euroleague Şampiyonu olmuştu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan James Nunnally forma giymeyecek.

    Obra: Sert bir maç
    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, "'u çok iyi tanıyoruz ve evlerinde ne kadar iyi oynadıklarını biliyoruz. Zor ve sert bir maç olacak" dedi. Sarı-lacivertli takımın Yunan guardı Kostas Sloukas ise "Kazanmaya gidiyoruz. Oyunu kontrol edebilir ve akıllı oynarsak kazanmak için şansımız olur" diye konuştu.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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