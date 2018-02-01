Anadolu Efes'ten muhteşem galibiyet

Son sıradaki lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Valencia ise 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Anadolu Efes, McCollum'un isabetli dış atışlarıyla 4. dakikayı 13-8 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, boyalı alanda Valencia'yı durduramasa da McCollum ve Dragic'in basketleriyle ilk periyodu 23-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Brown, Simon ve Douglas ile sayılar bulan Anadolu Efes, hızlı hücumlarda Motum'un basketleriyle Valencia karşısında 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 38-26. Motum'un çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı 15 sayıya (41-26) kadar çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 43-31 önde gitti.

İkinci yarıya McCollum ve Dragic'in üst üste bulduğu sayılarla giren Anadolu Efes, Valencia önünde 26. dakikayı 55-40 üstün geçti. Boyalı alanda savunma direncini artıran lacivert-beyazlılar, Green'in dışarıdan üst üste ürettiği sayılara engel olamasa da 3. periyodu 63-53 önde bitirdi.

Valencia, son çeyreğin ilk üç dakikasında sayı bulamayan Anadolu Efes karşısında 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 63-58. Doornekamp'ın yaptığı sportmenlik dışı faulünün ardından Stimac ve McCollum ile basketler bulan lacivert-beyazlılar, farkı yeniden açarak, karşılaşmadan 82-66 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: McCollum 24, Douglas 2, Dragic 18, Brown 10, Dunston 8, Simon 5, Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Motum 11, Stimac 4

Valencia: Martinez 7, Doornekamp 6, Abalde 9, Thomas 6, Pleiss 10, Sastre 6, Hlinason, Green 18, Puerto 4

1. Periyot: 23-19

Devre: 43-31

3. Periyot: 63-53

5 faulle çıkan: 38.13 Simon (Anadolu Efes)