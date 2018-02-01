Anadolu Efes'ten muhteşem galibiyet
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, evinde İspanya'nın Valencia ekibini 82-66 yendi.
Son sıradaki lacivert-beyazlılar, bu sonuçla 6. galibiyetini alırken, Valencia ise 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmaya tempolu başlayan Anadolu Efes, McCollum'un isabetli dış atışlarıyla 4. dakikayı 13-8 önde geçti. Lacivert-beyazlılar, boyalı alanda Valencia'yı durduramasa da McCollum ve Dragic'in basketleriyle ilk periyodu 23-19 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğin başında Brown, Simon ve Douglas ile sayılar bulan Anadolu Efes, hızlı hücumlarda Motum'un basketleriyle Valencia karşısında 18. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 38-26. Motum'un çeyreğin bitimine 1,5 dakika kala bulduğu 3 sayılık basketle farkı 15 sayıya (41-26) kadar çıkaran lacivert-beyazlılar, soyunma odasına da 43-31 önde gitti.
İkinci yarıya McCollum ve Dragic'in üst üste bulduğu sayılarla giren Anadolu Efes, Valencia önünde 26. dakikayı 55-40 üstün geçti. Boyalı alanda savunma direncini artıran lacivert-beyazlılar, Green'in dışarıdan üst üste ürettiği sayılara engel olamasa da 3. periyodu 63-53 önde bitirdi.
Valencia, son çeyreğin ilk üç dakikasında sayı bulamayan Anadolu Efes karşısında 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 63-58. Doornekamp'ın yaptığı sportmenlik dışı faulünün ardından Stimac ve McCollum ile basketler bulan lacivert-beyazlılar, farkı yeniden açarak, karşılaşmadan 82-66 galip ayrıldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Mehdi Difallah (Fransa)
Anadolu Efes: McCollum 24, Douglas 2, Dragic 18, Brown 10, Dunston 8, Simon 5, Doğuş Balbay, Birkan Batuk, Motum 11, Stimac 4
Valencia: Martinez 7, Doornekamp 6, Abalde 9, Thomas 6, Pleiss 10, Sastre 6, Hlinason, Green 18, Puerto 4
1. Periyot: 23-19
Devre: 43-31
3. Periyot: 63-53
5 faulle çıkan: 38.13 Simon (Anadolu Efes)
- 01 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:10
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 2
Yorum
fbcan fenerbahçenin sağlık ekibinin diplomaları hakkında şüphelerim var ligin en fazla ve en uzun süreli sakatlıkları fenerbahçede oluyor
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Toplam 2
Yorum
candemir türk piyasasına göre ucuz ama kadroya giremeyen futbolcu için pahalı bonuslar gereksiz.
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"Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim"
Toplam 5
Yorum
osman ben de olsam üç aşağı beş yukarı aynı parayı alacağım kulüpler içinde iyi insanların bulunduğu huzurla çalışacağım kulüpte oynamak isterdim.
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