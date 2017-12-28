Anadolu Efes, Bamberg'e bileniyor
THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes yarın saat 20.30'da Almanya Ligi ekiplerinden Brose Baskets Bamberg'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.
Ligde ve Avrupa'da istikrar yakalayamayan Anadolu Efes'te, kötü gidişata yeni başantrenör Ergin Ataman da 'Dur' diyemedi. Kötü performansın ardından koç Velimir Perasovic ile yollarını ayıran Anadolu Efes yönetimi, başantrenörlük görevine Ergin Ataman'ı getirmişti. Ataman, takımın başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.
Anadolu Efes bu sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı 14 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilirken, 11 mağlubiyet tattı. Temsilcimizin rakibi Bamberg ise, çıktığı 14 Avrupa maçında 6 galibiyet, 8 mağlubiyet aldı.
İstanbul ekibi bu maçı kazanarak hem yeni koçuna ilk galibiyetini armağan etmek, hem de Avrupa Ligi'nde üst sıralara tırmanmak istiyor.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:53
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Donk’a bir şans daha
Toplam 1
Yorum
Aslan DONK GALATASARAYIN FUTBOLCUSU DEGIL AMA LIGDE PEKCOK TAKIMDA COK BASARILI OLABILIR GALATASARAYDA FENERBAHCEDE OYNAYABILMEK FARKLI BIRSEY !
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Yok artık Van Persie!
Toplam 1
Yorum
gs :D
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 3
Yorum
MEHMET UŞAK TUDOR GALATASARAY A HAFİF GELDİ SİSTEMLE OYNADI ŞİMDİ GALATASARAY 5 PUAN FARKLA LİDERDİ.
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