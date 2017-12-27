Madrid maçı kapalı gişe
Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.
Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı belirtilerek, sarı-lacivertli taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarının açılış saatinin 19.00 olarak belirlendiği hatırlatıldı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:27
-
Gunnarsson sürprizi
Toplam 6
Yorum
savaş Oğuzhan, Talisca, Atiba, Tosic, GçGönül satılabilir.Takıma katkıları az zaten.
-
Everton vazgeçmiyor!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Cenk ücreti % 10 artıyor diye Beşiktaşı bırakıp Evertona gitmek istemez . Zorla satmayın çocuğu . Beşiktaşı zayıflatmayın . 40 mly Euro eder
-
''Utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum''
Toplam 1
Yorum
bu nasil gazetecilik arsenal stadinin adi emirates... liverpool stadi anfield dir ve siz enfield diyorsunuz... orasi neresi... everton takiminin sahasini bilmiyo
Madrid maçı kapalı gişe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.