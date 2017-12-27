 Madrid maçı kapalı gişe – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Madrid maçı kapalı gişe

    Madrid maçı kapalı gişe

    Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i ağırlayacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, ligin 15. haftasında yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmanın biletlerinin tamamının satıldığı belirtilerek, sarı-lacivertli taraftarlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür edildi.

    Açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu kapılarının açılış saatinin 19.00 olarak belirlendiği hatırlatıldı.



    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:27
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