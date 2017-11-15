 Fenerbahçe Doğuş, uzatmalarda teslim oldu – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe Doğuş, uzatmalarda teslim oldu

    Fenerbahçe Doğuş, uzatmalarda teslim oldu

    Son THY Avrupa Ligi finalistleri; Fenerbahçe ile Olympiakos'un Ataköy'deki karşılaşması nefes kesti. Çif hanelerden geri dönmeyi başaran sarı-lacivertliler, norma süreyi 75-75 bitirerek uzatmalara taşımayı başardı. Uzatma süresinde kötü bir defans performansı sergileyen Sarı Kanarya, 5 dakikada potasında 15 sayı gördü ve sahadan 90-83 mağlup ayrıldı

    THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına 90-83 yenildi.

    Bu sonucun ardından Yunan temsilcisi 5. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe 3. kez mağlup oldu.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Fenerbahçe Doğuş, 5. dakikayı 10-9 önde geçti. Papanikolaou ve Thompson'ın kaydettiği sayılarla Olympiakos ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe 7-0'lık seri ile başlayan sarı-lacivertli ekip, Thompson ve Melli'nin ürettiği sayılarla 12. dakikayı 24-18 üstün tamamladı. Nunnally ile üst üste sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 15. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 31-23. 7-0'lık seri yakalayan Yunan temsilcisi, 17. dakikada farkı bir sayıya indirdi: 31-30. Kalan bölümde rakibine sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Doğuş, Melli, Datome ve Nunnally'in sayılarıyla 9-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 40-30 üstün gitti.

    İkinci yarıda Olympiakos, Milutinov'la pota altından Roberts ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar üreterek 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 49-45. Konuk ekip, Thompson'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 28. dakikada 52-51 öne geçti. Thompson ve Roberts ile isabetler bulan Olympiakos, final periyoduna 57-53 önde girdi.

    Son çeyrekte Mclean ve Roberts ile boyalı alandan Strelnieks ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Yunan temsilcisi, 34. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 58-67. İki tarafında savunmayı sertleştirdiği bölümde 37. dakikayı konuk ekip, 69-60 önde geçti. Sloukas ve Datome ile üst üste serbest atış çizgisinden sayılar bulan sarı-lacivertli ekip maçın bitmesine 23. saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 73-75. Vesely ile serbest atış çizgisinin sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, maçın bitmesine 8 saniye kala eşitliği sağladı: 75-75. Olympiakos son hücumdan yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti.

    Uzatma bölümünde Strelnieks ve Printezis ile sayılar üreten konuk ekip, 42. dakikada yeniden öne geçti: 77-81. Printezis ile üst üste sayılar bulan Olympiakos sahadan 90-83 galip ayrıldı.

    Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

    Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Benjamin Jimenez (İspanya), Carmelo Patarnico (İtalya)

    Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 15, Guduric 4, Datome 8, Melli 11, Vesely 8, Sloukas 13, Nunnally 22, Thompson 2

    Olympiakos: Mantzaris, Strelnieks 13, Papanikolaou 7, Printezis 21, Milutinov 10, Mclean 9, Papapetrou, Agravanis, Roberts 21, Wiltjer, Thompson 9

    1. Periyot: 17-18

    Devre: 40-30

    3. Periyot: 53-57

    Normal süre: 75-75

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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