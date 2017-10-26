Haftanın MVP'si Doncic
THY Avrupa Ligi'nde İspanya ekibi Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Luka Doncic, üçüncü haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-90 yendiği maçta 41 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.
Karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamlayan Doncic, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 5'te 2, serbest atışlarda ise 12'de 11 isabetle oynadı.
Rusya'nın CSKA Moskova takımından Sergio Rodriguez, Panathinaikos Superfoods'u 81-63 mağlup ettikleri maçta 29 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. İspanyol basketbolcu, karşılaşmada 25 sayı, 9 asist, 1 ribauntluk performans sergiledi.
CSKA Moskova'dan ABD'li Kyle Hines, AX Armani Exchange Olimpia Milan'dan Litvanyalı Arturas Gudaitis ve Rus ekibi Khimki'den ABD'li James Anderson, 28'er verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:51
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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