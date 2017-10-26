Haftanın MVP'si Doncic

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Real Madrid'in sahasında İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı 100-90 yendiği maçta 41 verimlilik puanı üreten Doncic, üçüncü haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 27 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla tamamlayan Doncic, iki sayılık atışlarda 9'da 5, üç sayılık atışlarda 5'te 2, serbest atışlarda ise 12'de 11 isabetle oynadı.

Rusya'nın CSKA Moskova takımından Sergio Rodriguez, Panathinaikos Superfoods'u 81-63 mağlup ettikleri maçta 29 verimlilik puanıyla oynayarak ikinci oldu. İspanyol basketbolcu, karşılaşmada 25 sayı, 9 asist, 1 ribauntluk performans sergiledi.

CSKA Moskova'dan ABD'li Kyle Hines, AX Armani Exchange Olimpia Milan'dan Litvanyalı Arturas Gudaitis ve Rus ekibi Khimki'den ABD'li James Anderson, 28'er verimlilik puanıyla iki oyuncuyu takip etti.