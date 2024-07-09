İspanya 2-1 Fransa | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.
Fransızlar 1-0 öne geçtiği maçta İspanya'ya 2-1 mağlup oldu.
İspanya'nın gollerini Yamal ve Olmo kaydetti.
Fransa'nın tek golü Muani'den geldi.
Bu sonucun ardından ilk finalist İspanya oldu.
İŞTE MAÇTAKİ GOLLER
⚽️ GOL! Fransa yarı finale golle başladı! Mbappe'nin ortasında Kolo Muani topu ağlara gönderdi! 🇫🇷#EURO2024 pic.twitter.com/b5nSlBgZOL— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024
⚽️ GOL! LAMINE YAMALLLLLL!! O NASIL BİR VURUŞ! OLAĞANÜSTÜ BİR GOL! 🤯🚀 pic.twitter.com/N2hbPqgVSx— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024
⚽️ GOL! İspanya çok hızlı geri döndü! Olmo'nun müthiş vuruşunda Kounde topu kendi ağlarına gönderdi! 🇪🇸#EURO2024 pic.twitter.com/2JeMdzfy32— TRT Spor (@trtspor) July 9, 2024