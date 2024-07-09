Haberler Haberler İspanya 2-1 Fransa | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

İspanya 2-1 Fransa | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Fransızlar 1-0 öne geçtiği maçta İspanya'ya 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ilk finalist İspanya oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 23:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanya 2-1 Fransa | MAÇ SONUCU - ÖZETİ

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi.

Fransızlar 1-0 öne geçtiği maçta İspanya'ya 2-1 mağlup oldu.

İspanya'nın gollerini Yamal ve Olmo kaydetti.

Fransa'nın tek golü Muani'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk finalist İspanya oldu.

İŞTE MAÇTAKİ GOLLER

Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı!
Reklam
DİĞER
Ünlü oyuncu Nur Sürer Kuray ‘hakaret’ için adliyeye koridorlarında! “Davayı takip edeceğim, şikayetçiyim”
Başkan Erdoğan ABD'de! NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlıyor...
G.Saray'dan yeni sezon sürprizi! Eski F.Bahçeli Aslan oluyor
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Finali hak etmiştik
Bu sadece fragman
Direksiyon sınavı kaç dakika oldu?
YKS sonuçları açıklandı mı?
AÖL SINAV YERLERİ ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
YARIN MAÇ VAR MI? YARIN MAÇ VAR MI? 00:18
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 23:22
Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda Beşiktaş'tan flaş karar! Ayrılık kapıda 19:04
Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk... 18:31
Kayserispor'da çifte imza! Kayserispor'da çifte imza! 18:18
G.Saray Avusturya'nın Geinberg kasabasına geldi! G.Saray Avusturya'nın Geinberg kasabasına geldi! 16:47
Daha Eski
Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti! Beşiktaş'ta 3 isim sağlık kontrolünden geçti! 16:35
Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha! 16:30
Beşiktaş'ta ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı! Beşiktaş'ta ilk etap kamp çalışmaları tamamlandı! 16:21
F.Bahçe Beko ayrılığı duyurdu! F.Bahçe Beko ayrılığı duyurdu! 15:52
G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! G.Saray'dan Ebosele'ye resmi teklif! 15:46
Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor 15:10