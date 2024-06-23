İskoçya 0-1 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Turnuvada A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı.
Zorlu mücadeleyi Macarlar 1-0 kazandı ve rakibini turnuva dışına itti.
Macaristan'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Csoboth kaydetti.
İŞTE BU MAÇLARIN ARDINDAN GRUPTAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU:
1- Almanya 7 Averaj (+6)
2- İsviçre 5 (+2)
3- Macaristan 3 (-3)
4- İskoçya 1 (-5)
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️ GOL | Macaristan son dakikada kupaya tutundu! Csoboth galibiyeti getirdi!! 🤯🇭🇺#EURO2024 pic.twitter.com/6iCvj8bWGq— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2024