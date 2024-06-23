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İskoçya 0-1 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te A Grubu son maçında Macaristan, İskoçya'yı 1-0'lık skorla mağlup etti ve rakibini turnuvanın dışına itti. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 21:53 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 00:24
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İskoçya 0-1 Macaristan (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada A Grubu 3. maçında İskoçya ile Macaristan karşılaştı.

Zorlu mücadeleyi Macarlar 1-0 kazandı ve rakibini turnuva dışına itti.

Macaristan'a galibiyeti getiren golü 90+10. dakikada Csoboth kaydetti.

İŞTE BU MAÇLARIN ARDINDAN GRUPTAKİ GÜNCEL PUAN DURUMU:

1- Almanya 7 Averaj (+6)

2- İsviçre 5 (+2)

3- Macaristan 3 (-3)

4- İskoçya 1 (-5)

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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