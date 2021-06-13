Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Uğurcan Çakır sözleri! "Çok acımasızca..." (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: A Spor yorumcuları Savaş Çorlu ve Ergin Aslan, A Milli Takım'ımızın İtalya karşısındaki performansını yorumladı. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın maçın ardından yoğun eleştiri alması hakkında da konuşan ikili, "Biz eleştirilerde çok acımasızca davranıyoruz. Altay Bayındır bile böyle düşünmüyordur. Bu sözlerle Altay'a da zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandılar. | Son dakika EURO 2020 haberleri