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Kerem Aktürkoğlu: Her şey yeni başlıyor!

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 21:34
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Kerem Aktürkoğlu: Her şey yeni başlıyor!

A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE KEREM'İN AÇIKLAMALARI:

Bunu hayal ettik. Galibiyetle başlamayı hayal ettik. Çok güzel bir atmosfer olacağını, galibiyetimizle daha da güzel olacağını hayal ettik. 3-4 haftadır aynı özveriyle hazırlanıyoruz. Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor.

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