Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında Macaristan ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Budapeşte'de oynanacak. Cüneyt Çakır bu kritik mücadelede düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.