Haberler Avrupa’dan Futbol Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

- EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 E grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Macaristan - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 10:47 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021 Salı 11:31
Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Macaristan - Portekiz maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - Portekiz maçı 15 Haziran Salı günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. Mücadele Budapeşte'de oynanacak. Cüneyt Çakır bu kritik mücadelede düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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