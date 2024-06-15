İspanya 3-0 Hırvatistan (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'te heyecan sürüyor. Turnuvada B Grubunun ilk maçında İspanya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan İspanya 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

İki takım da mücadeleye kontrollü başladı ve pozisyon üretmekte zorlandı. İlk 15 dakikada İspanyollar, alışılagelmiş pas oyununu tercih ederken rakibini geride bekleyen Hırvatistan, genellikle uzun paslarla tehlike yaratmaya çalıştı. Hırvatistan, 15 dakikalık bölümden sonra rakip baskısını kırarak topun kontrolünü almaya çalışsa da tehlikeli olamadı. Orta saha oyuncusu Fabian Ruiz, hızlı kanat oyuncuları Nico Williams ve Lamine Yamal ile etkili olarak Hırvatistan'ın direncini kıran İspanya, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıda skor üstünlüğünü yakaladı.

29. dakikada İspanya, ilk golünü kaydetti. Fabian Ruiz'in orta yuvarlaktan gönderdiği pasla savunmanın arkasına hareketlenen ve ceza sahasına giren kaptan Alvaro Morata, kaleci Dominik Livakovic'in yanından yerden bir vuruşla golü bularak takımını 1-0 öne geçirdi.

32. dakikada İspanyollar farkı ikiye çıkardı. Hırvat savunma oyuncuları, sağ kanatta Yamal'ı durdurmakta zorlandı. Yaptığı koşuyla savunmanın dengesini bozan Yamal, pasını Pedri'ye çıkardı. Pedri'nin bekletmeden pasında topla buluşan Fabian Ruiz, rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Ruiz, sol ayağıyla yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0

45+2. dakikada İspanya, 3. golü kaydetti. Kısa paslarla kullanılan köşe vuruşunda Dani Carvajal, Yamal'ın sağ kanattan ortaladığı topu kale sahası önünde yaptığı dokunuşla filelere gönderdi ve durumu 3-0 yaptı.

Fabian Ruiz'in bir gol ve bir asistle ön plana çıktığı mücadelenin ilk yarısı, İspanya'nın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devrede fazla risk almayan ve skor üstünlüğünü korumaya çalışan İspanya, Hırvatistan hücumlarını savuşturmayı başardı. Mücadelenin 65. dakikasında sakatlık yaşayan takımın önemli isimlerinden Morata, değişiklik istedi ve 67. dakikada önlem olarak oyundan alındı.

55. dakikada Hırvatistan, ceza sahasında son çizgiye inen Mateo Kovacic'in çevirdiği topta yaşanan karambolde gole yaklaştı. Bu pozisyonda Hırvatlar, önce Josip Stanisic, sonrasında Ante Budimir'in yaptığı vuruşlardan gol çıkaramadı.

80. dakikada Hırvatistan'ın bulduğu gol, VAR kararı sonucu geçerli sayılmadı. Topu ayağından çıkarmakta geciken kaleci Unai Simon, Lovro Majer'in baskısı sonucunda hata yaptı. Majer'in pasında topla buluşan Bruno Petkovic, Rodri'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi. Simon, Petkovic'in penaltısını kurtardı. Kaleciden dönen topu önünde bulan Perisic'in yerden pasında Petkovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'da incelenen pozisyonda Perisic'in ceza sahasına penaltı vuruşundan önce girdiği tespit edildi ve gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan İspanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ GOL | Alvaro Morata, bir anda araya sarkarak topu ağlara gönderdi! İspanya, Hırvatistan karşısında 1-0 önde!#EURO2024 pic.twitter.com/jZUkqrxKdQ — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024

⚽️ GOL | Fabian Ruiz üst üste çalımlarla önünü boşalttı ve düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkarttı! İspanya'dan art arda goller! ⚡️#EURO2024 pic.twitter.com/pUPBeNACKw — TRT Spor (@trtspor) June 15, 2024