Macaristan savunması duvar ördü! Fransa'ya geçit vermedi

EURO 2020'de heyecan tam gaz devam ediyor. Turnuvanın zayıf takımları arasında gösterilen Macaristan, F Grubu'nda dünya devleri Fransa, Almanya ve Portekiz'le birlikte mücadele ediyor. İlk maçında Portekiz'e mağlup olan Macarlar, ikinci maçında son dünya şampiyonu Fransa ile 1-1 berabere kalarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Macaristan, Fransa karşısında yüzde 39 topla oynama oranı yakalarken, savunmada 41 top kaptı, 18 de ikili mücadele kazandı.

İşte gösterdikleri performansla fark yaratan Macar savunmasının istatistikleri...

ATTILA SZALAI

Fenerbahçe forması giyen başarılı stoper, Fransa maçında 55 kez topla buluşurken, 34 isabetli pas atıp bu alanda yüzde 79 başarı oranıyla mücadele etti. 3 ikili mücadele kazanan Szalai, 3 pas arası yapıp 1 de top kaptı.

WILLI ORBAN

İki maçta da forma giyen tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kalırken, yüzde 84 pas isabet oranı yakaladı. 28 yaşındaki futbolcu 2 kez ikili mücadele kazanırken, 9 da top engelleyerek takımına katkıda bulundu.

ENDRE BOTKA

Portekiz ve Fransa maçlarında toplam 180 dakika sahada kalan Botka, yüzde 68 pas isabet oranı yakalarken, 8 ikili mücadele kazandı, 13 topa da engel oldu.

LASZLO KLEINHEISLER

27 yaşındaki orta saha oyuncusu iki maçta toplam 162 dakika görev yaparken, özellikle Fransa maçındaki performansıyla dikkat çekti. Fransa karşısında maçın oyuncusu seçilen başarılı oyuncu, yüzde 79 pas isabet oranıyla öne çıktı.