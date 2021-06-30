Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Ukrayna'yı çalıştıran Andriy Shevchenko tarihe geçti | EURO 2020

Son dakika spor haberi: Ukrayna'yı çalıştıran Andriy Shevchenko tarihe geçti | EURO 2020

Son dakika spor haberleri... EURO 2020'nin sürpriz takımlarından Ukrayna, son 16 turunda karşılaştığı İsveç'i uzatmalarda attığı golle 2-1 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. İngiltere ile eşleşen Ukrayna'da teknik direktör Andriy Shevchenko da bu başarısı ile tarihe geçti. İşte detaylar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:44
Son dakika spor haberi: Ukrayna'yı çalıştıran Andriy Shevchenko tarihe geçti | EURO 2020

EURO 2020 son 16 turunda İsveç ile Ukrayna, Hampden Park'ta kozlarını paylaştı. Normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona eren maçta Ukrayna, rakibini 120+1. dakikada Artem Dovbyk'in attığı golle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve İngiltere'nin rakibi oldu.

Ukrayna Milli Takımı'nın başında ilk turnuvasına çıkan teknik direktör Andriy Shevchenko, Ukrayna'yı Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez çeyrek finale taşıyan teknik direktör olarak tarihe geçti.

Ukrayna Milli Takımı tarihinin en golcü ismi de olan Shevchenko, 2016 yılından bu yana ülkesinin milli takımını çalıştırıyor.

SON DAKİKA