Eriksen için

2'DE 0 YAPARAK ÇIKTILAR
İlk iki maçını kaybeden kırmızı beyazlılar, grubu 3 puan ve averajla ikinci tamamladı. Vikingler, Avrupa Şampiyonası tarihinde de 3 puanlık sistem baz alındığında 3 puanla grup ikincisi olarak çıkan ilk takım oldu. Danimarka ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçını kaybederek eleme turlarına ulaşan ilk takım oldu. 1980'de grup aşamasının oynanmaya başlandığı turnuvada Çekoslovakya 3 puanla grup ikincisi olmuştu. 1992 yılında da Almanya ile Danimarka Çekoslovakya ile aynı kaderi paylaşmış fakat o dönem galibiyetlere 2 puan verilmekteydi.