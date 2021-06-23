Haberler Euro 2020 Eriksen için

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’in kalp rahatsızlığıyla şok olan Vikingler, ’yı 4-1’le geçerek tur atladı. 3 puanla üst tura çıkan , şampiyona tarihinde bunu başaran ilk ekip oldu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Eriksen için
'nda mucizesi yaşandı. ile karşılaştıkları ilk maçta 'in kalp rahatsızlığıyla şok geçiren Vikingler, 3 puanla tur atlayarak tarih yazdı. İkinci karşılaşmada öne geçtikleri 'ya da kaybeden Danimarka, final haftasına puansız girdi. Son maçında ile karşı karşıya gelen , adeta imkansızı başardı. Son sıradaki Danimarka, , , ve ile 4-1 kazanarak 3 puanla gruptan çıktı.

2'DE 0 YAPARAK ÇIKTILAR

İlk iki maçını kaybeden kırmızı beyazlılar, grubu 3 puan ve averajla ikinci tamamladı. Vikingler, tarihinde de 3 puanlık sistem baz alındığında 3 puanla grup ikincisi olarak çıkan ilk takım oldu. Danimarka ayrıca, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk iki grup maçını kaybederek eleme turlarına ulaşan ilk takım oldu. 1980'de grup aşamasının oynanmaya başlandığı turnuvada 3 puanla grup ikincisi olmuştu. 1992 yılında da ile Danimarka Çekoslovakya ile aynı kaderi paylaşmış fakat o dönem galibiyetlere 2 puan verilmekteydi.
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