Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: İsviçre Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! | EURO 2020

Son dakika spor haberleri: maçında ilk 11'ler belli oldu! | EURO 2020

Son dakika EURO 2020 haberleri... 'mız EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. İlk iki maçında İtalya'ya 3-0, Galler'e de 2-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, -5 averaj ile İsviçre karşısında mucize arayacak. Gruptan çıkmamız için diğer grup maçlarından gelecek sonuçların büyük önem taşıdığı turnuvada ay-yıldızlılar en iyi üçüncüler arasında yer almak istiyor. maçı öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 18:45 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 18:53
Son dakika spor haberleri: İsviçre Türkiye maçında ilk 11'ler belli oldu! | EURO 2020

, EURO 2020 A Grubu'ndaki 3. maçında İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Maçın detayları arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Maçla ilgili detaylar haberimizde...

İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Elvedi, Widmer, Akanji, Zuber, Freuler, , , Shaqiri, Seferovic, Embolo

Türkiye: , , , , , , Ozan, , , , Burak.

📺 İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı 20 Haziran Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak. A Grubu'nda İsviçre ile oynayacağımız maçı Sloven hakem yönetecek.

💪 TEK ŞANS GALİBİYET

'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek. Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor. Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

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