Son dakika spor haberi: Taraftarlara böyle seslendi! "Bizim Çocuklar'a güvenin"

Türk Milli Takımı'nın, Güneş'in gelişiyle kısa sürede sempatik ve başarılı bir takıma dönüşme macerasını lütfen kimse küçümsemesin. Zor günler geçirdik, atlattık, yine atlatırız. Pek çok otoriteye göre bu şampiyonanın en iyi takımı İtalya karşısındaki oyunumuzla ve skorla yılgınlığa düşmeyelim. Bugün Galler'i yenip yolumuza kaldığımız yerden devam edelim. 'Bizim çocuklar'a güvenin, inanın. Hikayemiz bu akşam kaldığı yerden devam edecek. Çünkü biz, çünkü hepimiz, çünkü bu takım HEP BİRLİKTE çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyoruz. Haydi; çocuksu bir heyecan, hak edilmiş bir özgüvenle gereğini yapın BİZİM ÇOCUKLAR! Hepimiz için!