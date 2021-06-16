Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızda 2 değişiklik! (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: 'ımızda 2 değişiklik! (EURO 2020 haberi)

Son dakika spor haberi: EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile karşılaşan A Milli Takımı'ımızda Teknik Direktör , kadroda 2 değişikliğe gitti. İşte detaylar... | EURO 2020 haberleri

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:17
Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızda 2 değişiklik! (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nda Teknik Direktör , 2 değişiklik yaptı. İtalya ile Roma'da oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan ve 'yı kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, savunmada , orta sahada ise 'e formayı verdi. Güneş, orta saha dizilişinde de değişikliğe gitti.

İtalya karşısında sağ açık, da sol açıkta forma giyerken, Galler mücadelesinde Kenan Karaman sol açığa, Cengiz Ünder de sağ açığa geçti. Hakan Çalhanoğlu ve ise orta sahanın ortasında görev aldı.

A MİLLİ TAKIM'IN GALLER KARŞISINDAKİ İLK 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Uğurcan - Zeki, Kaan, Çağlar, Umut - Okay, Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - .

GALLER'DE DEĞİŞİKLİK YOK

'da 2 değişiklik yaşanırken, Galler ise İsviçre karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmadı.

GALLER'İN İLK 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Ward - Roberts, Mepham, , - Morrell, , , , James - Moore.

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