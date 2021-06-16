Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ımızda 2 değişiklik! (EURO 2020 haberi)

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş, 2 değişiklik yaptı. İtalya ile Roma'da oynanan mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı'yı kulübeye çeken tecrübeli çalıştırıcı, savunmada Kaan Ayhan, orta sahada ise Cengiz Ünder'e formayı verdi. Güneş, orta saha dizilişinde de değişikliğe gitti.

İtalya karşısında Kenan Karaman sağ açık, Hakan Çalhanoğlu da sol açıkta forma giyerken, Galler mücadelesinde Kenan Karaman sol açığa, Cengiz Ünder de sağ açığa geçti. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ise orta sahanın ortasında görev aldı.



A MİLLİ TAKIM'IN GALLER KARŞISINDAKİ İLK 11'İ ŞU ŞEKİLDE:



Uğurcan - Zeki, Kaan, Çağlar, Umut - Okay, Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman - Burak Yılmaz.



GALLER'DE DEĞİŞİKLİK YOK



A Milli Takım'da 2 değişiklik yaşanırken, Galler ise İsviçre karşılaşmasında sahaya sürdüğü ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmadı.

GALLER'İN İLK 11'İ ŞU ŞEKİLDE:



Ward - Roberts, Mepham, Rodon, Davies - Morrell, Allen, Bale, Ramsey, James - Moore.