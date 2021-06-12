Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika Rusya | CANLI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B grubu maçında Belçika ile Rusya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
BELÇİKA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Belçika - Rusya maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
BELÇİKA RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku
Rusya: Shunin, Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba