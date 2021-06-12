Haberler Euro 2020 Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika Rusya | CANLI

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'de heyecan devam ediyor. B Grubu maçında ile kozlarını paylaşıyor. Saint Petersburg Stadı'nda oynanan maçta İspanyol hakem  düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:58 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 21:59
Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika Rusya | CANLI

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) B grubu maçında Belçika ile Rusya kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BELÇİKA - RUSYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Belçika - Rusya maçı 12 Haziran Cumartesi günü saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

BELÇİKA RUSYA MAÇINDA İLK 11'LER
Belçika: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Castagne, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku

Rusya: Shunin, Fernandes, Barinov, Semenov, Dzhikiya, Zhirkov, Ozdoev, Zobnin, Kuzyaev, Golovin, Dzyuba

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