İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça çıktı!

İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça, galibiyet serisi ise 8'e çıktı. Gök Mavililer 8 maçı da gol yemeden kazanmayı başardı. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gruptaki 10 maçı da galip bitiren Mancini'nin ekibi, rakip filelere 37 gol gönderip, kalesinde sadece 4 gol gördü.



VERATTI YETİŞMEDİ

İtalya'da orta sahanın önemli ismi Marco Verratti sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Verratti'yi Mancini riske girmeyerek kadroya almadı. İdmanda sakatlanan orta sahanın beyni Pellegrini de turnuva kadrosundan çıkarılmıştı.