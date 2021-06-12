Haberler Euro 2020 İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça çıktı!

'nın yenilmezlik serisi 28 maça çıktı!

'nın yenilmezlik serisi 28 maça, galibiyet serisi ise 8'e çıktı. Gök Mavililer 8 maçı da gol yemeden kazanmayı başardı. 'nde gruptaki 10 maçı da galip bitiren 'nin ekibi, rakip filelere 37 gol gönderip, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
İtalya'nın yenilmezlik serisi 28 maça çıktı!

'nın yenilmezlik serisi 28 maça, galibiyet serisi ise 8'e çıktı. Gök Mavililer 8 maçı da gol yemeden kazanmayı başardı. 'nde gruptaki 10 maçı da galip bitiren 'nin ekibi, rakip filelere 37 gol gönderip, kalesinde sadece 4 gol gördü.

VERATTI YETİŞMEDİ
İtalya'da orta sahanın önemli ismi sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Durumu maç saatine kadar belirsizliğini koruyan Verratti'yi Mancini riske girmeyerek kadroya almadı. İdmanda sakatlanan orta sahanın beyni de turnuva kadrosundan çıkarılmıştı.

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