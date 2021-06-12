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'de müthiş şov!

Türkiye-İtalya maçı öncesi Roma ’ndaki seremoniyi Nesta ve Totti başlattı. Havai fişek ve ışık gösterileriyle süren şovda ünlü tenor ve şarkıcılar taraftarları coşturdu.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 06:50
EURO 2020'de müthiş şov!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen 'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma 'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular 'nın, Roma efsanesi 'ye futbol topunu vermesiyle başladı.

TARAFTARLAR MEST OLDU

'nun müzik dinletisiyle süren gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı. Açılışta, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci 'nin ünlü bestesi "" aryasını seslendirdi. Boccelli'nin performansı sırasındaki havai fişek ve ışık gösterileri de muhteşemdi.

'BİZİM ÇOCUKLAR' ROMA'DA COŞTURDU

İki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce 'ın 'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.

İTALYANLAR İNLETTİLER

Milli Takımımız'ın özel şarkısının ardından İtalyan rock grubu 'nun için hazırladığı "" isimli şarkısı Olimpiyat Stadı'nda çalındı. İtalyan taraftarlar da kendi şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik ederek, 'nı inlettiler.

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