EURO 2020'de müthiş şov!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla bir yıl ertelemeli düzenlenen EURO 2020'nin Türkiye ile İtalya arasında oynanan ilk maçı öncesi Roma Olimpiyat Stadı'nda açılış seremonisi gerçekleştirildi. Şampiyonanın açılış şovu, 1960'tan bugüne kadar oynanan Avrupa şampiyonalarından görüntüler stat skorbordlarına yansıtılması ve eski İtalyan milli futbolcular Alessandro Nesta'nın, Roma efsanesi Francesco Totti'ye futbol topunu vermesiyle başladı.

TARAFTARLAR MEST OLDU

İtalyan Polis Bandosu'nun müzik dinletisiyle süren gösteride, eşzamanlı olarak stat çatısından davulcular iple sarkıtılarak şov yaptı. Açılışta, İtalyanların dünyaca ünlü tenoru Bocelli de sahne aldı. Bocelli, İtalyan besteci Puccini'nin ünlü bestesi "Nessun Dorma" aryasını seslendirdi. Boccelli'nin performansı sırasındaki havai fişek ve ışık gösterileri de muhteşemdi.

'BİZİM ÇOCUKLAR' ROMA'DA COŞTURDU

İki takım da ısınırken, ev sahibi statüsünde olması sebebiyle önce Mustafa Sandal'ın A Milli Futbol Takımı'na destek için hazırladığı özel şarkısı çalındı. Türk taraftarların Sandal'ın şarkısına coşkuyla eşlik ettiği görüldü.

İTALYANLAR İNLETTİLER

Milli Takımımız'ın özel şarkısının ardından İtalyan rock grubu Negramaro'nun İtalya Milli Takımı için hazırladığı "Un amore cosi grande" isimli şarkısı Olimpiyat Stadı'nda çalındı. İtalyan taraftarlar da kendi şarkılarına büyük bir coşkuyla eşlik ederek, Roma Olimpiyat Stadı'nı inlettiler.