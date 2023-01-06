Dövüş sanatları efsanesi Bruce Lee PUBG MOBILE'a geliyor!

PUBG MOBILE 2.4 güncellemesi, oyunun ilk dövüş sanatları festivali olan Savaşçının Sınavı'nı oyuncuların beğenisine sunuyor! Usta dövüş sanatçısı Bruce Lee'nin yer aldığı bu festivalde, siyah kuşağa yakışır bir meydan okuma arayan oyuncular dövüş sanatlarıyla ilgili çeşitli etkinliklere katılabilecek ve kutlama için özel eşyaların kilidini açabilecekler. Yeni silahlar ve araçlar ile birlikte yenilenen Metro Royale modu Sisli Liman adında yeni bir haritayı da oyuna ekliyor. Ayrıca Cycle 4 Sezon 10 ve Royale Pass Month 19 kilidini açıp keyfini çıkarabileceğiniz bir dizi yeni kozmetik de geliyor.

PUBG MOBILE 2.4 güncellemesi dövüş sanatlarını kutlayan Savaşçının Sınavı festivali ile Erangel ve Livik'te daha önce hiç görülmemiş öğeler, etkinlikler ve alanları oyuna getiriyor. Oyuncular kendileri ve bir arkadaşlarının binebileceği, sırt çantalarında sakladıkları Dans Eden Aslan aracını savaş alanında hızlıca ilerlemek ve zıplamak için kullanabilecekler. Tüm bu yenilikler haritanın belli bölgelerinde bulunan ve yarısı açık, diğer yarısı ise geri sayımın sonuna kadar kilitli olan yeni Savaş Sanatları Arenası'nda ortaya çıkacak. Yeni eşyalar arasında zor durumlardan kurtulmak için şık bir Yakalama Kancası ve normal okların yanı sıra gizlice ilerlemek için ideal olan ve Patlayıcı Oklarla daha geniş bir alana hasar verebilen şarjlı menzil silahı Yay da yer alıyor!

Elendikten sonra bir takım arkadaşı tarafından geri çağrılan oyuncular, zaman sınırı içinde kendilerini eleyen düşmanı avlayabilmek için yeni Şeref İçin Dön özelliği ile intikam görevlerine çıkabilecek. Başarılı olunması halinde ödüller intikam arayan oyuncuya ya da elenmekten kurtulmayı başaran oyuncuya verilecek.

Yok edildiğinde sandık düşürecek olan Bereket Uçurtması ve Bereket Feneri, yerleşim bölgelerinin etrafına ve Savaş Sanatları Arenası'nda oyuncuların karşısına çıkacak. Ayrıca yeni Kung Fu Bao Ekmeği sağlık ve enerji de yenileyebiliyor!

Bruce Lee Family Company ile işbirliğine giden PUBG MOBILE, uluslararası ikon Bruce Lee'yi 2.4 güncellemesiyle oyuna ekleyecek. 10 Ocak'tan itibaren Bruce Lee Kung Fu Ruhu Seti, Yakın Dövüş Uzmanı Seti ve Bay Kung Fu Seti oyunculara dövüş sanatları ustasının farklı ikonik görünümlerini sunmak için geliyor. Araçlar, paraşütler ve daha fazlası için bir dizi kozmetik görünümün yanı sıra Bruce Lee temalı ifadeler de mevcut olacak.

Son olarak, oyuncular 10 Ocak'tan 26 Ocak'a kadar Rüya Aleminin Çırağı etkinliğine katılarak bir dizi zorlu denemede Bruce Lee'yi takip edebilecek ve özel ödüllere ulaşabilecekler.

PUBG MOBILE 2.4 güncellemesi ateşli silahlar ve araçlar için de büyük yenilikler getiriyor. Bugünden itibaren 7.62 mm mermi ve yüksek atış hızı ile yakın mesafe çatışmaları için mükemmel olan yeni AAC Honey Badger silahı Erangel, Sanhok ve Livik'te mevcut olacak. Ayrıca FAMAS silahı Erangel'de kullanılabilir hale gelirken oyundaki QBZ, SMG ve Motosiklet Sürüşü mekanikleri de geliştirildi. Arkadaşlarınızla birlikte sürülebileceğiniz iki koltuklu bisikletlere artık Miramar ve Livik'in yanı sıra Erangel'de de bulunan Bisiklet Kulübeleri'nden ulaşılabilecek. Dağ Bisikletleri de artık Livik çöl bölgesinde erişilebilir olacak.

Yenilenen Metro Royale modu 9 Ocak'ta önemli geliştirmelerle geri dönüyor; yeni harita Sisli Liman, daha fazla malzeme, ulaşım rotaları ve üstün bir PvE deneyimi için NPC düşmanları ve boss'larla birlikte geliyor. Oyuncular artık Metro Royale'in Karaborsa'sında Metro Parası ile satın alınabilen Premium Silah Paketi ve Premium Zırh Paketi de dahil olmak üzere Çekiliş Paketlerine erişebilirler. Diğer güncellemeler arasında 1-2 özel özelliğe sahip yeni Meşhur ekipman, yalnızca yeni haritada bulunan dört yeni satılabilir eşya, patlayıcılara karşı artırılmış zırh direnci ve envanter kapasitesi artışı yer alıyor.

2.4 güncellemesi ayrıca 17 Ocak'ta Cycle 4 Sezon 10'u da karşılayacak! Sezon İncelemesi ve Sezon Unvanı geçmişinin daha derinlemesine takibi için yeni bir arşiv sisteminin yanı sıra yeni bir dizi Efsanevi eşya da oyuncuları bekliyor. Kademe sisteminin Fatih kademesinde de değişiklikler var, artık 100 puanlık mini kademeler, yıldızlar ve dört yeni sezon unvanı (Yetenekli, Kudretli, Sıhhiye, Şampiyon) oyunda yer alıyor.

Ayrıca 17 Ocak'ta Royale Pass 19. Ay: Kaynayan Kan, yeni ödüller, güncellenmiş RP Favori Kasaları ve geçmiş sezonlardaki favori ödüllerinize erişim getiriyor. Sunucu Altın Tavuğu, Bonus RP Puanları ve grup satın alımının yanı sıra Metro Royale'de tamamlanabilecek bir dizi yeni RP Görevi de sunulmaya devam edecek.

PUBG MOBILE'ın Sürüm 2.4 Güncellemesi yakında kullanıma sunulacak. PUBG MOBILE ücretsiz olarak App Store ve Google Play Store'dan indirilebilir.