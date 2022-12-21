Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar gün yüzüne çıktı! İşte sızdırılan oyunlar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.
Her hafta ücretsiz oyunlara yenisi eklenirken şirket, yeni yıla özel kampanya yapmaya hazırlanıyordu.
Epic Games'in yeni yıla özel vereceği oyunlar ise sızdırıldı.
İŞTE O LİSTE
|Tarih
|Oyun
|15 Aralık
|Bloons TD 6
|16 Aralık
|Horizon Chase Turbo
|17 Aralık
|Costume Quest 2
|18 Aralık
|Sable
|19 Aralık
|Them's Fightin' Herds
|20 Aralık
|Wolfenstein: The New Order
|21 Aralık
|Remnants of Naezith
|22 Aralık
|Planet Coaster
|23 Aralık
|Hearts of Iron 4
|24 Aralık
|The Falcooner
|25 Aralık
|Hell Let Loose
|26 Aralık
|Fran Bow
|27 Aralık
|Kingdom Two Crowns
|28 Aralık
|Devil Daggers
|29 Aralık
|Mass Effect Legendary Edition