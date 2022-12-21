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Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar gün yüzüne çıktı! İşte sızdırılan oyunlar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, her hafta verdiği ücretsiz oyunlara bir yenisini eklemeye devam ediyor. Epic Games'in yeni yıla özel vereceği oyunlar sızdırıldı. İşte haberin detayları...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 18:37
Epic Games'in ücretsiz vereceği oyunlar gün yüzüne çıktı! İşte sızdırılan oyunlar...

Son yıllarda birçok oyunu ücretsiz hale getirerek oyunseverlerin beğenisini kazanan Epic Games, oyunseverleri mutlu etmeye devam ediyor.

Her hafta ücretsiz oyunlara yenisi eklenirken şirket, yeni yıla özel kampanya yapmaya hazırlanıyordu.

Epic Games'in yeni yıla özel vereceği oyunlar ise sızdırıldı.

İŞTE O LİSTE

Tarih Oyun
15 Aralık Bloons TD 6
16 Aralık Horizon Chase Turbo
17 Aralık Costume Quest 2
18 Aralık Sable
19 Aralık Them's Fightin' Herds
20 Aralık Wolfenstein: The New Order
21 Aralık Remnants of Naezith
22 Aralık Planet Coaster
23 Aralık Hearts of Iron 4
24 Aralık The Falcooner
25 Aralık Hell Let Loose
26 Aralık Fran Bow
27 Aralık Kingdom Two Crowns
28 Aralık Devil Daggers
29 Aralık Mass Effect Legendary Edition

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