Nvidia RTX 40 serisi için tanıtım tarihini duyurdu!

Nvidia CEO'su Jensen Huang 20 Eylül'de, şirketin GTC 2022 konferansı kapsamında "GeForce Beyond" adlı özel bir etkinlik düzenleyecek.

GTC 2022 kapsamında düzenlenecek olan lansmanda yeni nesil Ada Lovelace mimarili ekran kartları büyük bir bekleyişin ardından duyurulmuş olacak.

NVİDİA GEFORCE RTX 40 SERİSİ TANITIM TARİHİ

Nvidia, yeni nesil ekran kartları için daha önce zaten GTC 2022'yi işaret etmişti.

Şimdi ise firma resmen yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarının GeForce Beyond adlı canlı yayın etkinliğinde 20 Eylül'de Türkiye saati ile 18:00'da duyurulacağı açıkladı.

Etkinlik firmanın resmi Twitch ve GeForce Youtube kanallarından yayınlanacak.

Kod adı Ada Lovelace olan RTX 40 serisi beklendiği gibi Ampere mimarili RTX 30 ailesinin yerini alacak. Düzenlenecek olan etkinlikte hangi kartların tanıtılacağı açıklanmış değil fakat RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 kartlarının ilk olarak duyurulması ve detaylandırılmasını bekliyoruz. Fakat ekran kartları muhtemelen bu etkinlikten bir süre daha sonra piyasaya girecektir.