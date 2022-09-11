Haberler ESPOR Nvidia RTX 40 serisi için tanıtım tarihini duyurdu!

Nvidia RTX 40 serisi için tanıtım tarihini duyurdu!

Ekran kartı devi Nvidia, “GeForce Beyond” etkinliğini duyurdu. 20 Eylül tarihinde yapılacak bu etkinlik kapsamında Lovelace kod adına sahip yeni GPU mimarisini temel alan RTX 40 serisi ekran kartları lanse edilecek. Bu etkinlik GTC 2022 kapsamında yapılacak.

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 20:42
Nvidia RTX 40 serisi için tanıtım tarihini duyurdu!

Nvidia CEO'su Jensen Huang 20 Eylül'de, şirketin GTC 2022 konferansı kapsamında "GeForce Beyond" adlı özel bir etkinlik düzenleyecek.

GTC 2022 kapsamında düzenlenecek olan lansmanda yeni nesil Ada Lovelace mimarili ekran kartları büyük bir bekleyişin ardından duyurulmuş olacak.

NVİDİA GEFORCE RTX 40 SERİSİ TANITIM TARİHİ

Nvidia, yeni nesil ekran kartları için daha önce zaten GTC 2022'yi işaret etmişti.

Şimdi ise firma resmen yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartlarının GeForce Beyond adlı canlı yayın etkinliğinde 20 Eylül'de Türkiye saati ile 18:00'da duyurulacağı açıkladı.

Etkinlik firmanın resmi Twitch ve GeForce Youtube kanallarından yayınlanacak.

Kod adı Ada Lovelace olan RTX 40 serisi beklendiği gibi Ampere mimarili RTX 30 ailesinin yerini alacak. Düzenlenecek olan etkinlikte hangi kartların tanıtılacağı açıklanmış değil fakat RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 kartlarının ilk olarak duyurulması ve detaylandırılmasını bekliyoruz. Fakat ekran kartları muhtemelen bu etkinlikten bir süre daha sonra piyasaya girecektir.

DİĞER
Gupse Özay ile Barış Arduç'un bebeklerine verdikleri isim şaşırttı! Herkes anlamını araştırdı!
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'tan Icardi ve Mata sözleri
Sivasspor galibiyete hasret kaldı!
Beşiktaş'ın Süper Lig kadrosu açıklandı! İki isim listede yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Steam'in en çok zamlanan oyunları!
Assassin's Creed oyunları görücüye çıkıyor!
Tünel filmi konusu ne? Tünel filmi oyuncuları kim, hangi kanalda?
Papua Yeni Gine’de 7,6 büyüklüğünde deprem
TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ 2022 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Bilbao deplasmanda farklı! A. Bilbao deplasmanda farklı! 20:31
Udinese deplasmanda 3 attı! Udinese deplasmanda 3 attı! 20:27
Freiburg'da sessiz gece! Freiburg'da sessiz gece! 20:25
Rennes sahasında farklı galip! Rennes sahasında farklı galip! 20:05
Cimbom'da yıldızlar tribünde Cimbom'da yıldızlar tribünde 19:50
Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! Beşiktaş Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı! 19:43
Daha Eski
Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" Buruk'tan o yıldızla ilgili flaş itiraf! "Sakatlık riski var" 19:28
Sivasspor galibiyete hasret kaldı! Sivasspor galibiyete hasret kaldı! 19:00
Gol düellosunda kazanan çıkmadı! Gol düellosunda kazanan çıkmadı! 18:38
Karadeniz derbisinde kazanan yok! Karadeniz derbisinde kazanan yok! 18:37
Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI Kasımpaşa - Galatasaray | CANLI 18:22
Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! Lorient Mostafa Mohamed'i üzdü! 18:16