Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi belli oldu. Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye Brothers: A Tale of Two Sons isimli oyun. Oyunun Steam'deki değeri 25 TL. Hediyeyi 24 Şubat 2022 TSİ 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in gelecek hafta vereceği hediye ise Cris Tales. Bu oyunu da 24 Şubat'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.