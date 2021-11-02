FM 2022 için 6 takım önerisi!

FM 2022, 9 Kasım'da piyasaya çıkıyor! Heyecanla beklenen efsanevi serinin yeni üyesi öncesi sizlere 6 kariyer önerisinde bulunuyoruz.

PSG

Herkesin merak ettiği bir ekiple başlayalım. Paris Saint Germain bu sezon yaptığı yıldız transferlerle adından sıkça söz ettirdi. PSG, kadrosuna kattığı Messi ile beraber Neymar ve Mbappe'nin de dahil olduğu kadro forvet hattının en havalı takımı haline geldi. Hedefimiz Paris merkezli bir imparatorluk kurmaya çalışmak ve en zoru da bunu zaman içinde kalıcı kılmak olacak. PSG'de 10 yıl nasıl olur? Messi emekli olurken, Mbappe'yi kadroda tutmaya çalışırken, Neymar kapıda...

Bunu önlemek için açıkçası seviyenin biraz yükseltilmesi gerekiyor. Ligue 1'i fazlasıyla kazanmamız bizim için yeterli olmamalı, ancak oyunu kaybetmeden bir an önce kazanmaya çalışmalıyız. Avrupa'da kalıcı olarak mücadele edebilmek için şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeliyiz. Önümüzdeki 6 sezonda en az 2-3 kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız. Diğer takımlarla mücadele edebilmek ve zirveyi koruyabilmek için bolca bütçeye ihtiyacınız olabilir.

NEWCASTLE UNİTED

Sezona Newcastle United ile başlarsanız zaten en yüksek ekonomiyle başlamanız içten bile değil. Suudi Arabistan Şeyhi'nin başkan olduğu ve hepsinden önemlisi, cepleriniz neredeyse sonsuz parayla dolu... 2021-22'nin ilk sezonunda tek bir maça bile çıkmadan 300 milyon avro harcadığımızı görebiliriz. Bu meydan okumayla ilgili büyük sorun olabilir. Hiçbir üst düzey futbolcu hemen kadromuza gelmek istemez. Bir 'öncü'ye ihtiyacınız olabilir ve bu en büyük hedeflerinizden biri olacak: yeni kulübün ilk liderini bulmak. FM yapay zekası 60 milyon euro ile Lucas Digne'yi, Arturo Vidal'ı, Rodri'yi (Manchester City'den) seçti. Bunu size bırakıyoruz.

BARCELONA

'Cehenneme' gidiyoruz. 'Büyük' Avrupalılar arasında, en ilgi çekici meydan okumalardan ve sizi en uzun süre yakabilecek olanlardan biri. Dört nala koşan bir borçla Barselona'yı alın ve son sezonlarda kaybettiğiniz tüm itibarı geri kazanın. Football Manager 2022'deki Camp Nou takımındaki ilk sezonların kesinlikle çıldırtıcı olduğunu garanti ediyoruz: Neredeyse hiçbir şey için para yok, oyuncular maaşlarında fedakarlığı reddediyor, büyük Avrupa takımları sürekli olarak Ansu Fati ve Pedri'yi istiyor (cidden... , PSG, bırak onları!) Bu meydan okuma gerçekten içler acısı. Bir 'sorumluluk reddi' olarak, oyunda fiyatı aşırı derecede şişirilmiş birkaç futbolcu olduğunu bildirmeliyiz.

SCHALKE 04

Zorlu Alman İkinci Ligi'ne girmek için seviyeyi biraz daha düşürdük. Geçen sezon Bundesliga'da biraz acı çeken, tarihi Alman takımı Schalke'yi bu sezon 2. Lig'de görüyoruz ve şimdiki sezonda futbolun elitlerine dönmek için savaşmaları gerekiyor. Birinci Lig'e dönmenin çok zor olmadığını umuyoruz, kadrosunda Terodde, Rodrigo Zalazar veya Bülter gibi İkinci Lig'de fazlasıyla yeterli oyuncular var. Geri dönmelerini beklemek can sıkıcı olabilir: Bundesliga'da kalmak ve sizi zorlayan bazı zorluklardan geçmek, İkinci Lig'i süpüren futbolcuların artık Bundesliga için yeterli olmadığını görmek. 2021-22'den 7 yıl sonra Avrupa (Konferans buna değer!) oynama 'zorunluluğu' öneriyoruz. Kabul ediyor musun?

KOCAELİSPOR

Türk FM'severler için geri dönüş mücadelesi! Çok zorlu yollardan geçen ve 1. Lig'e kadar yükselen Kocaelispor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak ve 90'lı yılların başında olduğu gibi Türk futbolunun büyüklerinden biri yapmak. Bunu başarmak gerçekten zorlayıcı ancak bir o kadar ilgi çekici.

SAKARYASPOR

Çok zorlu günler geçiren ve altyapıdan yetiştirdiği yeteneklerle Türk futboluna önemli değerler kazandıran Sakaryaspor'u 2. Lig'den alıp Süper Lig'de kalıcı kılmak ve bunu altyapıdan yetiştirdiğin oyuncularla başarmak. Fazlasıyla saç beyazlatır ama başardığında aldığın keyif bir o kadar mükemmel olabilir.