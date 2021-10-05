Dota 2 The International turnuvasının canlı etkinliği yapılacak mı? İşte resmi açıklama

Valve, Romanya'da artan COVID-19 vakaları nedeniyle Dota 2'nin The International 2021 turnuvasının yüz yüze etkinliğini iptal etme kararı aldı. Valve yüz yüze bir etkinliğin yerine dijital bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Valve paylaştığı bir blog yazısında, etkinliğe şahsen katılmak için bilet alan izleyicilerin paralarının iade edileceğini açıkladı.

"Romanya'daki COVID-19 vakalarının artışlarını ve bu artış kaynaklı Bükreş'teki yeni yerel kısıtlamaları dikkatli bir şekilde takip ettik. Etkinliğe katılacak oyuncularımızın, spikerlerin ve diğer prodüksiyon çalışanlarının güvenliğini tehlikeye atmamak için bütün The International 2021 biletlerini iade etmeye karar verdik.

Hiçbir şey bizi, hayranların bu etkinliğe katılmaları kadar mutlu edemezdi ama ne yazık ki bunu seyircilerin ve katılımcıların sağlığından feragat etmeden gerçekleştirebilmemiz mümkün değil. Satın alınmış biletlerin tam iadesi otomatik olarak yapılacaktır.

The International planlandığı gibi 7 Ekim'de başlayacak ve hepinizi dünyadaki en iyi Dota takımlarının mücadele edeceği bu arenada görmeyi ve bu tecrübeyi dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranla çevrimiçi olarak paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Her şeyin hala "planlandığı gibi" gittiğini varsayarsak, The International 10 - Dota 2 Şampiyonası Grup Aşaması 7-10 Ekim'de başlayacak ve Ana Aşama ise 12 Ekim'de başlayacak. 17 Ekim'de ise en iyi iki Dota 2 takımı, Aegis ve 40.018.195 $ ödül havuzundaki payları için karşı karşıya gelecek.