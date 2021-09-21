Oyunseverlere müjde! FIFA 22'nin erken erişim tarihleri belli oldu

1 Ekim'de çıkacak olan FIFA 22'yi test edebilecek kişiler arasında EA Creator Network üyeleri, seçili influencerlar, EA Play, Pro üyeleri ve Ultimate Edition için ön sipariş verenler oyunun erken erişimine katılabilecekler.

Electronic Arts'ın 1 Ekim'de çıkış yapacak FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 22'yi önceden oyunun bitmiş halini kimlerin test edebileceği belli oldu. Oyunun piyasaya sürülmesine 10 gün kala en erken oynama şansına sahip olacaklar EA Creator Network üyeleri ve bazı Influencer'lar. Erken erişimde oyunu oynayanlar oynanış görüntüleri takipçileriyle paylaşabilecekler.

FIFA 22 ERKEN ERİŞİM TARİHLERİ

- EA Creator Network – 20 Eylül

- Influencerlar – 20 Eylül

- EA Play – 22 Eylül (10 saatlik)

- EA Play Pro – 22 Eylül

- Ultimate Edition Ön Sipariş – 27 Eylül

FIFA 22 HANGİ KONSOLLARDA OYNANABİLECEK?

FIFA 22 EA Sports, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Nintendo Switch, Stadia, Microsoft Windows platformlarında oynanabilecek.

FIFA 22 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenecek.

Steam

Standart Sürüm – 419.99 TL

Ultimate Sürüm – 559.99 TL

PlayStation 4 & PlayStation 5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4)/ 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox Series X & S

Standart Sürüm – 499.99 TL (Xbox One)/ 559,99 TL (Xbox Series X/S)

Ultimate Sürüm – 699.99 TL (Xbox One & Xbox Series X/S)