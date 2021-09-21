FIFA 2022'de Süper Lig'in en iyi oyuncusu kim? İşte o liste!

FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları listesi açıklandı.
FIFA 22'de Süper Lig'in en iyi oyuncuları listesi açıklandı.
KIM MIN-JAE, FENERBAHÇE - 74
MBAYE DIAGNE, GALATASARAY - 74
TAYLAN ANTALYALI, GALATASARAY - 74
ALEXANDRU MAXIM, GAZİANTEP - 74
ABDÜLKADİR ÖMÜR, TRABZONSPOR - 74
YOUNES BELHANDA, ADANA DEMİRSPOR - 75
YANN KARAMOH, KARAGÜMRÜK - 75
MUSTAFA MUHAMMED, GALATASARAY - 75
DIEGO ROSSI, FENERBAHÇE - 76
GERVINHO, TRABZONSPOR - 76
İRFAN CAN KAHVECİ, FENERBAHÇE - 76
BATSHUAYI, ADANA DEMİRSPOR - 76
MARIO BALOTELLI, ADANA DEMİRSPOR - 76
SOFIANE FEGHOULI, GALATASARAY - 76